Turizm sektörü Kasım ayını da gözüne kestirdi - Son Dakika

Turizm sektörü Kasım ayını da gözüne kestirdi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Ekim ayı için rezervasyon ve taleplerin gayet iyi gittiğini ve ikliminde uygun olması durumunda Kasım ayından da umutlu olduklarını söyledi.

Turizm sektörü Kasım ayını da gözüne kestirdi, System.String[]

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Ekim ayı için rezervasyon ve taleplerin gayet iyi gittiğini ve ikliminde uygun olması durumunda Kasım ayından da umutlu olduklarını söyledi. Atmaca, Güvenli turizm sertifikası gereğince uygulanan kurallar sonrasında özellikle restoranlarda atık oranın ciddi anlamda azaldığına da dikkat çekti.

Yeni normalleşme sonrasında alınan tüm tedbirler ile Antalya'da turizm hareketliliği devam ediyor. Yüzde 50 oranında tesislerin açık olduğu Antalya'da Rusların yoğun ilgisi dikkat çekiyor. İyi bir Eylül ayı geçirdiklerini belirten POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı Ülkay Atmaca, Ekim ayı için rezervasyon ve taleplerin gayet iyi gittiğini ve ikliminde uygun olması durumunda Kasım ayından da umutlu olduklarını söyledi.

Daha fazla istihdam sağlamak için mücadele ediyoruz

1 Haziran'daki normalleşme sürecinin ardından Temmuz ayından itibaren birçok otelin açıldığını, önce Almanya'nın sonra Rusya'nın da uçuş yasaklarını kaldırmasından sonra, özellikle Rusların yoğun talepleriyle kapalı olan bazı tesislerin de açıldığını hatırlatan Atmaca, Antalya'da yüzde 50 civarında tesisin açık olduğunu söyledi. Kısa süreli çalışma süresi iki ay daha uzatılmasının da bir nebzede olsa can suyu olduğunu söyleyen Atmaca, "İyi bir Eylül ayı geçiriyoruz. Ekim ayı için rezervasyon ve talepler gayet iyi gidiyor . Eğer iklimde de çok ciddi bir sorun olmaz ise iyi bir Kasım ayı olacağını düşünüyorum. Şu andaki göstergeler bu yönde. Bu yıl önceliğimiz para kazanmak değil, tesislerimizi açabilmekti. Şu anda tesislerimizi açtık. Daha fazla istihdam sağlamak için mücadele ediyoruz. Covid-19 tedbirleri ve Güvenlik sertifikası kuralları gereğince servis veriyoruz. Zaman zaman zorlandığımız yerler var ancak bütün tesislerimiz şu ana kadar bu durumu başarı ile uyguladılar. Bu yüzden ben hem güvenli turizm sertifikasının hazırlanmasında hem de uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belge kapsamında hizmetimize devam ediyoruz. Tüm misafirlerimiz ülkelerine gayet mutlu döndüler. Bu da işin en güzel tarafı" dedi.

Sürekli bir denetim var

Otellerin güvenli turizm sertifikası kapsamında çok ciddi denetimler geçirdiğine de dikkat çeken Ülkay Atmaca, misafirlerin gönül rahatlığıyla tatil yapabileceklerini söyleyerek, "Güvenli turizm Sertifikası kapsamında ilk başladığımızda nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz ile ilgili bir takım sorunlar vardı ama Covid herkeste bir korku ya da endişeye sebep olduğu için misafirlerimiz aldığımız bu önlemlere dikkat ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Zaman zaman kurallara uymayan misafirler birbirlerini uyarıyorlar. Hizmet sektörü için önemli bir gelişmeydi. Ben beklediğimden çok fazla reaksiyon aldım. Kurallara uyma, sosyal mesafe, misafirin gıda ile irtibatının tamamen kesilmesi, sıraya girip yemeğini alması. Bu konular daha önce şikayete konu olurken şimdi benimsenmiş durumda ve otellerde çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu konuda sürekli bir denetim var. İnanılmaz denetleniyoruz" dedi.

Atık oranı ciddi oranda azaldı

Güvenli turizm sertifikası gereğince uygulanan kurallar sonrasında özellikle restoranlarda atık oranın ciddi anlamda azaldığına da dikkat çeken Başkan Ülkay Atmaca " Hem yiyecek anlamında, hem içecek anlamında, misafirlerimize personelimiz tarafından servis etmemiz nedeniyle, atık oranı ciddi oranda azaldı. Çünkü insanlar bu konuda daha temkinli ve bilinçli olduğu için hem yiyecek hem de içecek anlamında tüketim daha da azaldı" diye konuştu. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm sektörü Kasım ayını da gözüne kestirdi - Son Dakika Ekonomi

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