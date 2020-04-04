Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı - Son Dakika

Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı

6 saat önce

Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni stratejilere odaklandı.

Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı, System.String[]

Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni stratejilere odaklandı.

Geçen yıl 15 milyon 644 bin turist ağırlayan, bu yıl 18 milyon turist hedefi belirleyen Antalya'da turizmciler, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecini dikkatle takip ediyor.

Turizimciler, virüsün etkisini kaybetmesinin ardından turizmde beklenen hareketliliğin yaşanacağına inanıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Türk turizmcisinin deneyimli olduğunu söyledi.

Kovid-19'un toplumsal sağlığın yanı sıra dünya ekonomisini ve küresel turizm faaliyetlerini de etkilediğine işaret eden Yağcı, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda tarihi bir süreç yaşadığını bildirdi.

Yağcı, şu anki önceliklerinin başta çalışanlar, misafirler, tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinde konaklama sektörünü ilgilendiren yapılandırmaların yer aldığına değinen Yağcı, sektörün tüm dinamikleri tarafından ülke ve dünya gündeminin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

Yağcı, Türkiye'nin istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını turizm sektörünün oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Turizm sektörümüz bugüne kadar çok büyük fedakarlıklarla en büyük rekabet avantajımız olan misafir oranını düşürmedi. Bu konuda özellikle konaklama sektörümüzün en üst seviyede özeni, tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeydedir. Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleriyle bu süreç de aşılacaktır. Geleceğe dair stratejiler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz tecrübemiz, insan kaynağımız ve birikimimizle bunu gerçekleştireceğiz."

"Otel hijyeninde seminerler düzenlendi"

Sürecin yönetilmesinde önem verdikleri konuların başında üyelerle ve tüm paydaşlarla iletişimin geldiğini anlatan Yağcı, bilgi akışının kesintisiz ve sağlıklı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışmayla Antalya bölgesinde otel hijyeni konusunda seminerler düzenlendiğini aktaran Yağcı, "Otel hijyeni sadece bu dönemin değil, tüm zamanlarda uygulanması gereken kurallar içermektedir. Bundan sonraki zamanlarda da konaklama sektörü olarak hijyen konusunda daha fazla çalışmalar planlamaktayız." diye konuştu.

Salgın nedeniyle çoğu ülke ile hava trafiğinin kesilmesiyle Antalya Valiliği ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmalarla kentte bulunan misafirlerin tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğine değinen Yağcı, bu süreçte işletmeler ve çalışanlar için alınması gereken her türlü önlem ve desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.

"İç pazar en büyük ana pazarlarımızdan birisi olacak"

Yağcı, iç pazarın her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlardan biri olacağını vurgulayarak, "Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar 'iç turizm' olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız, kamu ve sektörümüzün bileşenleriyle kesintisiz devam etmektedir. Sektöre verilmesi gereken her türlü destek için gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.

"Virüs salgını biterse turizmi kimse durduramaz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da şu anda her şeyin koronavirüse bağlı olduğunu belirtti.

Süreci yakından izlediklerine dikkati çeken Atmaca, "En azından önümüzdeki iki haftayı beklemeliyiz. Ne olacak, süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Avrupa'da ölümler devam ediyor. Ancak virüs salgını biter ve her şey kontrol altına alınırsa turizmi kimse durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:08 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Antalya'da 'merdiven altı' tıraş
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 18:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]