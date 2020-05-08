Turizm sektörü önce yerli, sonra yabancı turistte hareketlilik bekliyor - Son Dakika

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Ramazan Bayramı ile iç pazarda canlılık beklediklerini belirterek, "Görünen o ki haziranda iç pazar, temmuz ve sonrası yurt dışında bir hareketlilik yaşayacağız." dedi.



Sili, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde sektördeki kayıpların telafi edilmesi adına önemli adımlar atıldığını söyledi.

Kaynak pazarlarda Türkiye'nin en çok incelenen ülkelerin başında geldiğini anlatan Sili, salgın sürecinde alınan tedbirlerin etkili olduğunu dile getirdi.

Sili, salgın sonrası iç piyasada hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Ramazan Bayramı ile iç pazarda bir canlılık bekliyoruz. Görünen o ki haziranda iç pazar, temmuz ve sonrası yurt dışında bir hareketlilik yaşayacağız. Bu hareketi de ağırlıklı Orta Avrupa ve Rusya'dan bekliyoruz. Tabii oralarda da bu sorunun çözülmesi, uçuşların başlamasıyla popüler bir ülke olacağız." diye konuştu.

Turizm faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda hijyen kurallarının nasıl olacağına ilişkin çalışmalar da yapıldığına değinen Sili, hijyen ve temizlik adına atılacak adımlarda yerli ve yabancı turistlerin sağlıklarının ön planda tutulacağını kaydetti.

Sili, salgın nedeniyle otellerin çok yüksek kapasiteyle çalışmayacağını belirterek, "Yeni dönemde sosyal mesafe korunacak, servis şekli değişecek, oda hijyeninde ilave sistemler ve malzemeler kullanılacak. Genel mekanlar daha farklı şekilde virüslerden temizlenecek." dedi.

" İtalya, İspanya ve Fransa'dan daha çok tercih ediliriz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Bilal Korkmaz, AA muhabirine, salgın nedeniyle sektörde belirsizlik yaşandığını söyledi.

Dünyayı etkileyen salgında Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini belirten Korkmaz, "Ülke olarak bir tercih yaparlarsa da bizden daha iyisi yok. İtalya, İspanya, Fransa'dan daha çok tercih edileceğimizi düşünüyorum. Zaten şu anki gidişat da bu yönde. Salgının etkisini yitirmesiyle seyahatte bir numara oluruz. Durumu fırsata çevirecek potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, salgın sonrası toparlanmanın hızlı olacağını söyledi.

Salgın nedeniyle turizmde yeni bir başlangıç yazılacağına dikkati çeken Korkmaz, "Tüketicinin talebine göre bir konaklama ve tatil imkanı hazırlanacak. Önümüzdeki günlerde apart, villa tatilleri gibi alternatif tercihler çıkabilir." dedi.