Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu - Son Dakika

Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, uçuşların başlamasının ardından Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşündüklerini bildirdi.

Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu, System.String[]

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, uçuşların başlamasının ardından Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşündüklerini bildirdi.

Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya turizminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin olumsuzluklarını en fazla yaşayan sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde yaraların sarılacağı sinyallerinin alındığını vurgulayan Karaca, ilk gün yaşanan Rus turist yoğunluğunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Uçuşların başlamasıyla gösterilen yoğun ilginin turizmciye moral olduğunu aktaran Karaca, diğer pazarlarda da benzer ilginin yaşanmasını umduklarını bildirdi.

Karaca, sektörün hızlı bir toparlanma trendine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya. Almanya pazarının da Rusya'da olduğu gibi hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini düşünüyoruz. Geçen yılın rakamlarının yakalanması mümkün olmasa da salgının neden olduğu sorunlara merhem olacak kadar turistin ağırlanacağı kanaatindeyiz. Bu süreçte bir iki ay kaybetmiş olabiliriz ama çok önemli bir sınavı da başarıyla atlattık. Bugün için olmasa bile bu sürecin meyvelerini gelecek yıllarda toplayacağız. Bu yılın son çeyreğinde hızlı bir şekilde toparlanmayı, 2021'de ise salgının gündemden düşerek birçok rekorun kırılacağı bir turizm sezonu yaşayacağımızı umuyoruz."

Türkiye'nin salgının hemen her safhasında olduğu gibi turizm alanında da süreci doğru yönettiğine dikkati çeken Karaca, attığı adımlarla misafir ağırlamaya en hazır ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Karaca, turistik işletmelerin de her türlü tedbiri alarak artan talebi uygun koşullar altında karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

"Almanya'dan da yoğun bir taleple karşılaşabiliriz"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise Rusya pazarında yaşanan gelişmelerin tüm sektör için umut verici olduğunu dile getirdi.

Turizm hareketliliği açısından Almanya'nın da önemli bir yer tuttuğunu anlatan Turhan, "Almanya'dan gelen ziyaretçilerin, geniş bir yelpazede hizmetlerden yararlanan bir profil çizmesinden dolayı sektörün tüm paydaşları için önemli bir pazar. Başta Antalya olmak üzere Türkiye'deki tatil beldeleri Almanlar tarafından ilgi görüyor. Rusya pazarında yaşandığı gibi Almanya'dan da yoğun bir taleple karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'nin helal turizm noktasında dünyada eşine az rastlanır bir hizmet kalitesi sunduğunu ifade etti.

Cem Karaca, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı         
00:24
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi         
21:20
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 18:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei