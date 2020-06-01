Turizm sektörü tatil kredisinden memnun - Son Dakika

Turizm sektörü tatil kredisinden memnun

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz.

Turizm sektörü tatil kredisinden memnun, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz. Tatil kredisinin şehir otellerine etkisi kısıtlı olabilir. Buna karşılık özellikle resort oteller açısından önemli bir faydası olacaktır." dedi.

Eresin, bankalar tarafından açıklanan tatil kredisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu haftadan itibaren normalleşme yolunda adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Pandemiyle ilgili başarılı bir süreç yönetildiğini ve Türkiye'de şu anda salgının kontrol altına alınmış gibi göründüğünü belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Sektörümüz adına iyimseriz. Haziran ayının ikinci haftası itibarıyla yavaş da olsa hareketlenmenin başlamasını umut ediyoruz. Otellerimiz pandemi sonrasına hazır. İlk etapta çarkların dönmesi önemlidir. İlk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz. Birçok insan tatil yapmak istiyor. Bu bakımdan tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz."

Tatil kredisinin şehir otellerine etkisinin kısıtlı olabileceğini ifade eden Eresin, buna karşılık özellikle resort oteller açısından önemli bir faydası olacağını, küçük otel ve acentelerin uygulamadan yararlanmasının pek mümkün olmayacağını söyledi.

Misafirlerin otellerden direkt olarak yapacağı rezervasyon ve konaklamalarda da bu uygulamanın geçerli olması gerektiğine işaret eden Eresin, "Ayrıca, kredi kartı ile ödemeler otellerde de uygulanabilmelidir. Oteller, anlaşmalı bankalar ile aynı imkanı sunabilir. Öte yandan, tatil kredilerinin sadece kamu bankaları tarafından verilmesinin beklediğimiz olumlu etkiyi sınırlı tutma olasılığı var, tüm bankalar tarafından uygulanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Tatil kredisini sektörümüzün talepleri çerçevesinde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da tatil kredisini sektörün talepleri çerçevesinde atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, bu öneriyi resmi makamlarla gerçekleştirdikleri temaslarda dile getirdiklerini aktardı.

Tatil kredisinin sektörde hareketlilik ve canlılık yaratacağını dile getiren Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Normalleşme adımları çerçevesinde seyahat acentalarımız da misafirlerini bekliyorlar. Özellikle yaz dönemi ve eylül aylarında iç pazardaki talebin yükseleceğini öngörüyoruz.

Kredinin vatandaşlarımıza turizm pazarlamasının en önemli aktörü seyahat acentaları üzerinden kullandırılması da son derece isabetli bir karar olmuştur. Seyahat acentaları misafirlerine en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla sunan ve misafir memnuniyetini ön planda tutan kurumlar.

Acentalarımız bu süreçte de vatandaşlarımıza çok sayıda tatil paketi sunacak ve güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacaktır.

Bir diğer önemli gelişme, kredi kartı ile seyahat acentaları üzerinden alınan tatil paketlerinin 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alınabilmesidir. Kredi kartına taksit sayısındaki artışın da olumlu etkileri olacağına inanıyoruz."

Bağlıkaya, açıklanan "Tatile Destek Kredi"sinin koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayacağını vurgulayarak, turizmde 1 birim talep artışının ekonomiyi 2 birim canlandırdığını söyledi.

Türkiye Otelciler Birliği, Bağlıkaya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizm sektörü tatil kredisinden memnun - Son Dakika Ekonomi

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