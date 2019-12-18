Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor - Son Dakika

Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor

7 saat önce

Türk turizm sektöründe son iki yıl içerisinde büyük krizler atlatıldı.

Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor, System.String[]

Türk turizm sektöründe son iki yıl içerisinde büyük krizler atlatıldı. Bu krizlere rağmen acente şirketleri uygun biletlerle ve konaklamalarla misafirlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Turizm sektörü alanında çalışmalar yapan Fison Travel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Fison, yeni yılda turizmin geçen yıla oranla daha verimli geçeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye turizmi geçen iki yılda büyük bir kriz atlattı ve bu Türkiye tarihinin en büyük turizm kriziydi" dedi.


Turizm acenteleriyle birlikte günübirlik tatiller de son yıllarda revaçta. Acentelerle yurt içi ve yurt dışı turları, kültür turları, otel rezervasyonları, uçak, otobüs, TCDD ve feribot biletleri, vize işlemleri, hac ve umre hizmetleri ve havalimanı transferleri gibi birçok alanda olanak sağlanarak, tatil yapmak isteyenlere özel uygun fiyatlı tatil paketleri hazırlanıyor. Özellikle kültür turlarının yurt içinde oldukça talep gördüğünü ifade eden Fison Travel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Fison, 2020 yılının turizm yılı olacağını söyledi. Cengiz Fison, "Turizm acenteleri insanların daha ucuza tatil yapmalarına olanak sağlıyor. Aldığınızı biliyor olmanız, karşınızda her zaman bir muhatabınız olması müşterilere güven sağlıyor. Kültür turlarında büyük bir artış var. Bizim insanlarımız gezip görmeyi seven insanlar fakat insanlara yer göstermek ve alternatif turizm olanakları sunmak gerekiyor" dedi.


Gençler online bilet alımı ve rezervasyonları kullanıyor


Türk turizminde tatil rezervasyonlarında online rezervasyonların artışta olduğunu kaydeden Fison, "Online bilet alımı ve rezervasyonlar yaygınlaşıyor. Türk turizmi için biraz geç kalınmış bir alan. Fakat Türkiye'nin genç nesli de artık işlerini online olarak gerçekleştiriyor. Biletleri ofislerden, bürolardan almak yerine online olarak işlerini daha hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. İnternet üzerinden alımlar hızlı bir şekilde yapılabildiği için tercih online hizmetlere kayıyor" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atiye'nin galasında büyük sürpriz! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun bakışması geceye damga vurdu
Kansere çok sevdiği işi "turizm" ile karşı koydu Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
18:50 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
18:50 Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika
18:50 Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika
18:50 Birevim'den "Yerli Malı Haftası"nda dijital kutlama - Son Dakika
18:45 Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:53:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]