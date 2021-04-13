Karaderili Grup'ta aşılama başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla Karaderili Şirketler Grubu bünyesinde bulunan beş otelin personeli aşılanmaya başladı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesinde aşılama başladı. İlk etapta Yalova Terma City oteli ile aşılama programına başlayan Karaderili Grup, Bodrum, Kütahya ve Kuşadası'ndaki diğer otellerdeki tüm personelini yaz başına kadar aşılamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bu güne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın aslında devam niteliğinde turizmdeki yeni dönem olan aşılama ile sistem daha güvenli bir hale gelmiş olacak. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak. Yaz başına kadar Bodrum otellerimizde dahil olacak şekilde aşılamanın tamamlanacağını ön görüyoruz."