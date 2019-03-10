Son Dakika Haberleri: Turizm sektöründe cezaların elektronik ortamda bildirilecek

Turizm sektöründe cezaların elektronik ortamda bildirilecek

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Turizm sektöründe cezaların elektronik ortamda bildirilecek, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:25 

Ekonomi
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