Turizm sektöründe cezaların elektronik ortamda bildirilecek
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:25
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