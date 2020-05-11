"Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu"

Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, turizm sektöründe değişimin kaçınılmaz olduğunu ve birçok alışkanlığın artık geride kaldığını söyledi.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Havaların ısınmasıyla yaklaşan turizm sezonuyla, sektörün geleceği Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) geleneksel toplantısında değerlendirildi.

Toplantıda, "Küresel Yaşanan Covid-19 Salgınında ve Sonrasında Turizm Sektörünün Hijyen Kavramına Bakış Açısı" başlıklı bir sunum yapan Günenç, MERS, SARS, Ebola gibi bulaşıcı ve ölümcül virüslerin neden olduğu küresel salgınlarla Covid-19 salgınının pek çok yönden benzerlikler içerdiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Söz konusu virüslere karşı halen bir aşı geliştirilemedi ve salgınlar koruyucu önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs Covid-19 gibi salgınlar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları, en önemli tedbirin, herkesin hijyen kurallarını büyük bir dikkatle uygulamasından geçtiğini belirtiyor. Bu tedbirlerin başında; ellerin sıklıkla ve en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, suyun bulunmadığı ortamda alkol esaslı dezenfektan kullanılması geliyor. Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uymak da büyük önem taşımaktadır."

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı "Konaklama Sektöründe Covid-19 Yönetimi için Operasyonel Hususlar" isimli bildirisinde yer alan tavsiye ve önerileri sektör profesyonelleri ile paylaşan Günenç, "Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemlemekteyiz. Artık sektöre bakış açısı tamamen değişecek ve uzun yıllardır süregelen alışkanlıklar farklılık gösterecektir. Covid-19 salgını ile hijyen, dezenfeksiyon ve temizlik konuları tekrar gündemimizin odak noktasına oturmuştur. Bu bağlamda insanlar artık evlerinden çıktıktan sonra evlerine tekrar sağlıklı olarak dönmek için tüm tedbirlerin alınmış olmasını isteyeceklerdir. Oluşturulacak tüm yeni projeler hazırlanırken de bu eğilim göz önünde bulundurulmalıdır.

"Bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için 5 Mayıs'tan itibaren sosyal medya hesaplarımızdan sektör profesyonellerine, turizm öğrencilerine online seminerler vermeye, online eğitimlerimizi de sektörle ücretsiz olarak paylaşmaya başladık." (Fotoğraflı)