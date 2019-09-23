Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla gece boyu süren görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi.



1841'den beri hizmet veren firmanın 9 bini İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 20 bin çalışanı işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.