Son Dakika Haberleri: Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti
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Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti

1 saat önce

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla ile gece boyu süren görüşmelerden bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti, System.String[]

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla gece boyu süren görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi.


1841'den beri hizmet veren firmanın 9 bini İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 20 bin çalışanı işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.

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Thomas Cook, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:45 
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