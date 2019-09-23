Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti
45 dakika önce
Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı.
Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla ile gece boyu süren görüşmelerden bir sonuç alınamadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:09
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