Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla ile gece boyu süren görüşmelerden bir sonuç alınamadığı belirtildi.