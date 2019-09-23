Son Dakika Haberleri: Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti
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Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti

45 dakika önce

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı.

Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook iflas ettiğini açıkladı. İngiltere'nin köklü seyahat firmasından yapılan açıklamada kurtarma paketi hakkında şirket ortakları ve hissedarlarla ile gece boyu süren görüşmelerden bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Turizm sektöründe deprem: Seyahat firması Thomas Cook iflas etti

Thomas Cook, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:09 
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