Turizm Sektöründe "Göbeklitepe" Heyecanı

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde bu sene turizmde "altın yıl" yaşanması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ve Birecik ilçeleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.



Sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı, bu sürede bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist konaklamak üzere ziyaret etti.



Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle beklentilerini yükselten Şanlıurfalı turizmciler, sezon öncesi hummalı bir çalışma yürütüyor.



Bahreyn'de geçen yıl düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe sayesinde 2 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade eden yetkililer, şimdiden nisan ve mayıs rezervasyonlarının kapandığını belirtiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiklerini açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşanabilecek turist yoğunluğu göz önünde bulundurularak, özellikle konaklama tesislerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verildi.



Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin hem ülke hem de kent turizmi açısından çok önemli bir yeri olduğunu anımsatarak, ören yerinin Dünya Miras Listesi'ne alınması sayesinde bölgede bu yıl turizmde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.



"Büyük patlama martta"



Turizmde bu yılın "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:



"2018 yılını otellerimizde ve seyahat acentelerinde yüzde 90 ve üzeri doluluk oranıyla kapattık. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde misafir ağırlamış olduk. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi tabii ki bizim için büyük bir avantaj, bu durum şehrimize çok büyük ivme katacaktır. Bu sayede iyi hazırlanırsak tahminen 2 milyon, belki 2,5 milyon misafir ağırlayabiliriz. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Biz de turizmciler olarak turizm sezonuna en güzel şekilde hazırlanıyoruz. Şu anda bile yabancı turistlerimiz var ama biz büyük patlamayı mart ayından itibaren bekliyoruz. Bu anlamda aşırı sıcak geçen temmuz, ağustos aylarını saymazsak yıl sonuna kadar bir yoğunluk hedefliyoruz. Önümüzde iki aylık bir periyot var biz turizm işletmelerine, seyahat acentelerine, restoranlara, otellere, belediyelere ve diğer ilgili kurumlara çok büyük iş düşüyor. Bu iki aylık süreci çok iyi değerlendirip turizm sezonuna dolu dolu girmeliyiz. Herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor."



Rahime Yaşar, Göbeklitepe'nin bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında geldiğini ifade ederek, özellikle yabancı turist konusunda beklentilerinin arttığını söyledi.



Şanlıurfa'nın kültür turizminde sadece Türkiye'ye değil dünyaya hitap edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, bu potansiyeli yansıtmak için 2019'un bir fırsat olduğunu dile getirdi.



"Göbeklitepe Yılı bizim için bir şans"



Yaşar, turizm sezonu öncesi konaklama anlamında eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Beklentimiz Şanlıurfa'nın turizmde altın yılını yaşaması çünkü bu tür fırsatlar şehirlerin eline çok kolay geçmiyor. Dolayısıyla Göbeklitepe Yılı bizim için bir şans, bu fırsatı da 'altın yıl'a dönüştürebiliriz. Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil edilmesi de bizim için büyük bir avantaj. Şanlıurfa bu anlamda 1-0 önde ve yabancı turisti çok rahat bir şekilde buraya çekebiliriz. Ama konaklama anlamında eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor çünkü nisan ayı rezervasyonları şimdiden tamamen dolu. Bu anlamda otel konusunda yatırımcıların gelmesi gerekiyor. Balıklıgöl Yerleşkesi civarında çok güzel tarihi evler var. Çok hızlı bir şekilde bunlar turizme kazandırılabilir. Bu yönde çalışmaların güçlendirilmesi gerekiyor."



Rahime Yaşar, sezon öncesi gerek fuarlarda gerekse sosyal medyada hem Göbeklitepe hem de diğer yerlerin tanıtımı konusunda da ciddi çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Hakkı Mahmutoğlu ise Göbeklitepe'yi bu yıl çok iyi değerlendireceklerini belirterek, tarihi ören yerinin ülkeye ciddi anlamda turizm getirisi sağlayacağını ifade etti.



Proje, tanıtım ve etkinliklerde sürekli Göbeklitepe'yi ön planda tutulmasını beklediklerini vurgulayan Mahmutoğlu, bölgenin hızlı bir şekilde turizme hazır hale getirilmesi gerektiğini anlattı.



"Daha eskisi yok"



Göbeklitepe'nin sınırları içinde bulunduğu Haliliye ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da kentin her anlamda çok zengin olduğunu ifade ederek, artık turizmde hak edilen yere ulaşılması gerektiğini söyledi.



Göbeklitepe sayesinde Şanlıurfa'yı turizmde daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktaran Demirkol, şunları söyledi:



"İngiltere'deki Stonehenge'den ve Mısır piramitlerinden 7 bin ile 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe'nin hem mevcut sağlam yapısı hem tarihi değiştiren yeni bilgileri açığa çıkarması hem de merak uyandıracak kadar eski tarihlere kadar uzanan hikayesi onu bir turizm cevheri olarak konumlandırıyor. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bu emanetin farkında bir belediye olarak her dönemde bir başka tanıtım çalışmasına imza attık ve atmayı sürdürüyoruz. Umarım Göbeklitepe sayesinde turizmde çok iyi yerlere geleceğiz."

