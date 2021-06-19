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Turizm sektöründe Rus turist sevinci - Son Dakika

Turizm sektöründe Rus turist sevinci

19.06.2021 13:48
Turizm sektöründe Rus turist sevinci, System.String[]

Profesyonel Otel yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları başlatma kararının sevindirici olduğunu belirterek, karar sonrası Rusya'da arama motorlarında Türkiye'ye yönelik aramalarda ciddi artış olduğunu bildirdi.

Profesyonel Otel yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşları başlatma kararının sevindirici olduğunu belirterek, karar sonrası Rusya'da arama motorlarında Türkiye'ye yönelik aramalarda ciddi artış olduğunu bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını açıklaması, turizm kenti Antalya'da sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Ülkay Atmaca, Rusya'dan uçuşların yeniden başlamasını değerlendirdi.

Ülkay Atmaca, iyi bir kış sezonunun ardından yeni yıla da güzel başlangıç yaptıklarını hatırlattı.

Nisan ayındaki Rusya, Kasım'daki İngiltere kararının tüm hesapları alt üst ettiğini dile getiren Atmaca, "Dün itibariyle alınan Rusya kararı, geçen hafta alınan Almanya kararı bizi rahatlattı. Almanya karantinayı kaldırdı, umarın İngiltere'de en kısa zamanda seyahat yasağından vazgeçer. Temmuz ayında bitecek gibi görünüyor. 22 Haziran'da Rusya'dan uçuşlar yeniden başlıyor. Rusya bizim için çok önemli bir pazar" diye konuştu.

"Türkiye'yi çok aradılar"

2016 yılı bir kenara koyulduğunda son 10 yıldır en fazla turistin ağırlandığı ülkenin Rusya olduğuna değinen Atmaca," Ruslar, ülkemizi ve coğrafyamızı çok seviyor. Bizim için de onlar önemli. Rusların yeniden gelecek olması bizim için çok büyük avantaj. Bütün dengeleri değiştirecek pozitif anlamda bir gelişme. 22 Haziran'da uçuşların başlamasının Rus medyasına yansımaları olumlu oldu. Ülkemize ilgi alakanın yüksek olduğu görüldü. Türkiye ile ilgili arama motorlarında yapılan aramalarda yüksek oldu. Bu kararla herkesin yüzü gülecek gibi" diye konuştu.

"Temmuz ayında talepler ortaya çıkar"

Orta Doğu'nun hareketlendiğini Rusya ve Almanya'nın da gelmesiyle ileriye çok daha umutla bakabileceklerinin altını çizen Ülkay Atmaca," 2019'dan beri en umutlu olduğumuz dönemdeyiz. Aşılanmış turizm personeli, güvenli turizm sertifikası, kamu ve özel sektörün ele el vermesi önümüzün daha aydınlık olmasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un hem de sektör temsilcilerinin öngörüleri 2020'ye oranla yüzde yüzlük bir artış yani 7-8 milyonluk bir artıştan bahsediyorduk. Bu rakamların çok rahat yakalanabileceğini düşünüyorum. Temmuz ayı gibi rakamlar daha net ortaya çıkmaya başlayacaktır. Çünkü talep ortaya çıkacak "diye konuştu.

"Bugünden itibaren Rus pazarında ciddi artış olacaktır"

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Almanya pazarında ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Atmaca, bugünden itibaren de Rusya'da benzer durumun yaşanacağını kaydetti.

Atmaca, diğer pazarlarda uçuş ve seyahat yasakları kalktığında, Türk turizmi adına daha aydınlık günler beklediklerini belirtti.

Ülkay Atmaca, alınan önlemler ve güvenli turizm sertifikası ile geçen yıl vaka sorunu yaşamadıklarını, bu yıl da yaşanmayacağını dile getirdi.

"Hayalimizdi"

2019'un Ekim ayından beri açık olmayan, iş yapamayan otellerin olduğunu aktaran Atmaca, "Tesislerin yeniden açılması, insanların işinin başına dönmesi en büyük hayalimizdi. Buda yavaş yavaş oluyor" dedi.

"Ciddi katkı"

Atmaca, Belek Turizm Merkezi'nde yapılan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve devam eden Antalya Diplomasi Forumu'na dünyanın farklı ülkelerinden katılımcının geldiğini ilerleyen yıllarda katkısını alacaklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci
Turizm sektöründe Rus turist sevinci

Haziran, Türkiye, Turizm, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm sektöründe Rus turist sevinci - Son Dakika Ekonomi


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