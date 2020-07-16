Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci - Son Dakika

Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya ile uçuşların başlatılmasına ilişkin, "Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya ile uçuşların başlatılmasına ilişkin, "Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız." dedi.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında "Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" açıklaması sektör temcileri tarafından sevinçle karşılandı.

5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle geçen yıl tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, Kovid-19 kapsamında tüm tedbirler alındı.

Turistin sağlığı için uçaklardan havalimanına, transferden otellerdeki tüm alanlara kadar detaylı tedbirlerin uygulandığı sektörde, iç pazarın ardından dış pazarda da hareketlilik başlıyor.

Tesislerin işletme sahipleri, Antalya'nın ana kaynak pazarı arasında yer alan Rusya'dan gelecek misafirlerini ağırlamak için bekliyor.

"Biz sağlığa önem verdik"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, Kovid-19 önlemleri kapsamında başlattıkları sağlıklı turizm sertifikasyonunun tüm dünyada ilgi gördüğünü söyledi.

Güzel gelişmeler yaşandığına değinen Çorabatır, şunları kaydetti:

"İki Ulaştırma Bakanlarının uçuşların başlamasıyla ilgili karşılıklı aldıkları mutabakatı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, Rus turistlerinin en çok tercih ettiği ülkelerden birisi. Burada en önemli avantajlarımızdan bir tanesi, Rusya'daki Türk tur operatörlerinin konumu. Bu bizim için çok önemli. Bu dönemde İngiltere de uçuşları başlattı. Rusya'dan da önümüzdeki günlerde alınacak kararlardan sonra uçuşların başlayacağını ümit ediyoruz. Alınan karar hazırlıklarla ilgili. Biz sağlığa öncelik verdik. Önlemlerimizi, sosyal mesafe, hijyen ve misafir sağlığını ön planda tuttuk. Tedbirleri elden bırakmadan misafirlerimizi ağırlamaya, tüm Türkiye'deki oteller olarak hazırız."

Çorabatır, alınan kararın AB başta olmak üzere diğer ülkelere de örnek olmasını, siyasi kararlar vermek yerine alınan önlemlere göre seyahat kısıtlamasının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

"Olumlu bir gelişme"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Rusya'dan uçuşların başlayacak olmasının olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın, Antalya'nın birinci kaynak pazarı olduğuna işaret eden Yağcı, "Şu an başlayan turizm yapımızı iç pazar ağırlıklı devam ettiriyoruz. Bunun mutlaka dış pazarla da desteklenmesi lazım. Bunlardan en önemlilerden biri de Rusya pazarı. Rusya pazarının açılması ve uçuşların başlayacak olması dış turizmin daha da hareketlenmesi için son derece önemlidir. Bu karar, sektöre pozitif yansıdı." diye konuştu.

"Rusya'dan çok talep olacak"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da karantina sürecinde herkesin tatili çok özlediğini, bunun için talebin fazla olacağını belirtti.

Rusların tatil için Türkiye'ye gelmek istediğini vurgulayan Balcı, "Uçuşların başlıyor olmasına çok sevindik. Rusya'daki arkadaşlarım da sürekli soruyordu, tatil için gelmek istiyorlardı. Antalya'da 100 bin civarında Rus yaşıyor. Bunların arkadaşları, akrabaları da kapıların açılmasını bekliyordu." dedi.

Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektöründe Rusya ile karşılıklı uçuş kararı sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]