Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında - Son Dakika Ekonomi

Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında

7 saat önce

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, konseyin verilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkisini ortaya koyduğunu belirterek, sektörde küresel olarak 50 milyona yakın işin risk altında olduğunu bildirdi.

Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında, System.String[]

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, konseyin verilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkisini ortaya koyduğunu belirterek, sektörde küresel olarak 50 milyona yakın işin risk altında olduğunu bildirdi.

WTTC'den yapılan yazılı açıklamada, küresel seyahatin bu yıl yüzde 25'lere kadar azalacağı kaydedildi.

Söz konusu azalmanın 3 aylık küresel seyahat kaybına eşit olduğu vurgulanan açıklamada, bunun sektördeki işlerde de yüzde 12 ila 14 arasında bir azalmaya yol açabileceğine işaret edildi.

"Sektör için önemli bir tehdit"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria Guevara, "Konseyin verileri, Kovid-19 salgınının seyahat ve turizm sektöründeki sert etkilerini gösteriyor, küresel olarak sektörde 50 milyona yakın iş risk altında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konsey ve küresel düzeyde özel sektörün ülkelere ve hükümetlere toparlanmaları için destek vermeye hazır olduğunu aktaran Guevara, sektörün bu zorluğu aşma gücüne sahip olduğunu ve Kovid-19'a ilişkin endişelerle mücadele için gerekli tüm önlemleri alarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını bildirdi.

Guevara, "Kovid-19 salgını, çalışanları ve seyahat etmeye devam etmek isteyenleriyle bir bütün olarak sektör için önemli bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün hızlı toparlanması için önlem çağrısı

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından sektörün hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik bir dizi önlemlerin alınması için çağrıda bulunuldu.

Konseyin söz konusu önlemleri uygulayacak hükümetlere destek sunacağı vurgulanan açıklamada, vize uygulamalarının basitleştirilerek ya da kaldırılarak seyahatlerin kolaylaştırılabileceği belirtildi.

Açıklamada, seyahatin önündeki engellerin kaldırılması tavsiye edilirken, turistlerin seyahat masrafını artıran vergilerin kaldırılması veya azaltılmasına yönelik mali politikaların kolaylaştırılması önerisi getirildi.

Özellikle virüsten olumsuz etkilenen şirketlerin işlerinin sürekliliğini desteklemek için teşvik edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, turist kabul etmeye tekrar hazır olduklarında destinasyonların promosyon, pazarlama ve ürün geliştirmesi için bütçelerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
02:09 Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"
02:04 Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı
01:18 Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
00:54 ABD borsası ralli yaptı
00:04 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm sektöründeki 50 milyona yakın iş Kovid-19 riski altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]