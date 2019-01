Turizm sektöründeki fiyat artışı yerli turistin tatil anlayışını değiştirebilir

Turizm sektöründeki fiyat artışı yerli turistin tatil anlayışını değiştirebilirSelin GÜRSEL ' Ömer HASAR/ İSTANBUL, ( DHA ) ' TURİZM sektöründe daha şimdiden yaşanan fiyat artışları en çok yerli turisti etkiliyor. Yurt dışına gitmekten vazgeçen yerli turistin yurt içi turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Fiyat artışlarının avantaja çevrilebileceğini ifade eden Öğr. Görevlisi Çağdaş Turan, 'Bir senelik de Marmaris 'e Bodrum 'a gidilmeyiversin. Doğa, yayla veya kültür turizmi gibi seçenekler de denenebilir' dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 'nin (TÜRSAB) verilerine göre 2016 yılında ülkemizde tatil yapan yerli ve yabancı turist sayısı toplam 31 milyon 365 bin 330 olarak açıklandı. 2017 yılında da bu rakam artarak 38 milyon 620 bin 346'ya ulaştı. TÜRSAB'ın son verilerine göre Aralık ayı hariç, 2018'deki sadece yabancı turist sayısı ise 37 milyon 537 bin 696 olarak açıklandı. Bu rakamın 2019'da daha da artması bekleniyor.Bu beklenti ile birlikte turizm sektöründe bir fiyat artışı da söz konusu. Turizm acentaları, dövizde yaşanan artış ile birlikte bu sene Türkiye'nin yabancı turistler için çok cazip olacağını dile getiriyor. ve fiyatların daha da artacağını ifade ederek yerli turisti erken rezervasyon konusunda uyarıyor. Mehmet Nuri Ersoy da, erken rezervasyon satışlarındaki yüzde 123'lük artışın Alman turistler tarafından yılın henüz başında kaydedildiğine işaret ederek, " Almanya 'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz? demişti.'TALEP OLUNCA FİYAT ARTIYOR'Konuyla ilgili değerlendirme yapan ve turizm sektörünün çok kırılgan bir sektör olduğunu ifade eden Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmetciliği Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölüm Başkanı Öğr. Görevlisi Çağdaş Turan, "Fiyat artışlarının sebeplerine bakmak lazım. Sonuçta turizm sektörü çok kırılgan bir sektör. Her türlü sosyal ve politik olaylardan etkileniyor. Biliyorsunuz 2016 yılında turizm sektöründe ufak çaplı bir kriz yaşadık. Gelen turist sayısında bayağı bir düşüş oldu. 2017 yılında bu kısmen telafi edildi. 2018'de de durum düzeldi ve 2019 için '50 milyon turist gelecek' gibi söylemler var. Bunda tabi ki döviz artışının çok büyük etkisi var. Çünkü Türkiye özellikle yabancı turistler tarafından tatil için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Çok fazla talep olunca mecburen fiyatlar da artıyor? dedi.Döviz artışının sektörü hem olumlu hem olumsuz anlamda etkilediğini de sözlerine ekleyen Öğr. Görevlisi Turan, 'Dövizin artması, yabancı turistlerin gelmesini kolaylaştıran bir etken oldu. Fakat sektör içinde dövizin yükselmesinin bir takım handikapları da var. Mesela yurt dışına turist gönderen seyahat acentaları ya da kiralarını dövizle ödeyen işletmeler, oteller çok zor durumda kaldı. Yurt dışında tatil yapacak olan yerli turistler de rezervasyonlarını iptal ettirdi; büyük ihtimalle tatil için yine ülkemizi tercih edecekler' diye konuştu.'BİR SENELİK DE MARMARİS'E BODRUM'A GİDİLMEYİVERSİN'Yerli turistin tatil alışkanlıklarında ise bu sene değişikler olabileceğini dile getiren ve önerilerde bulunan Öğr. Görevlisi Turan, şöyle konuştu:'Tatil rotalarında bir değişiklik olabilir. İnsanlar kendini buna zorunlu hissedebilir. Ama aslında fena da olmaz. Bir senelik de Marmaris'e Bodrum'a gidilmeyiversin. Türkiye'de yaygın olan kitle turizmidir. İnsanlar genelde deniz, kum, güneş üçlüsü için tatile çıkarlar. Ama doğa, yayla veya kültür turizmi gibi seçenekler de denenebilir. Kişiler '20 gün tatil yapacağıma 10 gün yaparım çünkü fiyatlar buna el veriyor' diyebilir. Belki seyahatlerinin kalitesini bir kademe aşağıya indirebilirler. Daha önce görülmeyen şehirlere gitme şansını belki bu şekilde yakalayabilirler. Aslında bu da fiyat artışlarını bir nevi avantaja çevirmenin yollarından biri olabilir. Her zamanki alışkanlıklardan vazgeçilebilir.?'TESİSLER HER ŞEKİLDE DOLACAK'Bütün bu şartlar altında bu sene turizm sektörü açısından iyi geçeceğini ifade eden Öğr. Görevlisi Turan, 'Önümüzdeki sezonda turizmin çok iyi geçeceği öngörülebilir bir kavram. Böyle olunca da erken rezervasyon yapmanın avantajı kalmayabiliyor. Çünkü bu tesisler her şekilde dolacak. Ama her ne olursa olsun hem iç turizm hem de dış turizm açısından bu sene Türkiye'de turizmin çok iyi olacağını tahmin ediyorum' dedi.