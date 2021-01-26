Turizm sektörüne yeni oyuncu: Dmaxtour - Son Dakika

Turizm sektörüne yeni oyuncu: Dmaxtour

26.01.2021 10:30
Turizm sektörüne yeni oyuncu: Dmaxtour, System.String[]

Dmaxtour, seyahatseverlere yenilikçi bir bakış açısıyla dünyanın kapılarını açmak için turizm sektörüne adım attı.

Türkiye'nin 92 yıl önce kurulan ilk tur acentesi Türhol'ün vizyonunu inovatif bir bakış açısıyla bugüne taşıyan yeni tur operatörü Dmaxtour hizmete başladı. Deneyim ve birikimini, günümüzün keşifçi ruhuyla Dmaxtour adı altında bütünleştiren firma, turizm sektörüne yeni bir soluk getirerek güvenle keşfin adresi olmayı hedefliyor.

Daha önce turizm sektörünün önde gelen firmalarında uzun yıllar çeşitli görevler yapmış kişilerden oluşan profesyonel ve dinamik bir ekiple yola çıkan Dmaxtour; yurt dışı paket turlar, gemi-nehir turları, mavi yolculuk yat gezileri, yurt içi kültür turları gibi hizmetleri yenilikçi bir anlayışla seyahat severlere sunuyor.

Yurt dışından gelen misafirler için hazırlanmış özel kültür turları, otel konaklamaları, uçak rezervasyonları, araç kiralama, vize hizmetleri, kişiye özel butik seyahat programları ve sağlık turizmi gibi hizmetler karşılıklı güven ve memnuniyet esas alınarak veriliyor.

"Turizm sektöründe trendleri belirleyen olacağız"

Turizme yeni bir soluk getirmek ve seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatıp güçlü bağlar inşa etmek için yola çıktıklarının altını çizen Dmaxtour Kurucu Ortağı ve CEO'su Nazmiye Ayla Aydoğdu; "Sürekli değişen ve gelişen dünyada turizm sektöründe de inovatif bir bakış açısına ihtiyaç olduğu aşikar. Özellikle pandemi sonrasında tüm sektörler için yeni bir dönem başlayacağını öngörerek değişim rüzgarını arkamıza aldık ve ekibimizle istikrarlı olacağını temenni ettiğim bir yolculuğa adım attık. Bu adımı atarken de başlangıç noktamızı sağlam bir temel üzerine koyduk ve 92 yıllık bir tecrübeyi referans aldık. Dmaxtour olarak Türhol'den devraldığımız mirası daha da zenginleştirip, sektöre yenilikçi bakış açısı ve güçlü sermaye katmayı hedefliyoruz. Bu misyonla Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden biri olacağımıza inanıyorum.

"Maksimum keşif, maksimum seyahat, maksimum güven" sloganıyla çıktığımız bu yolda, her biri alanında uzman ekip arkadaşlarımızla, ayrıcalıklı hizmetler ve özel uygulamalarla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Dünyanın farklı noktalarını yenilikçi bir bakış açısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla keşfetme deneyimi vaat ediyoruz. Turizm sektöründe trendleri belirleyen marka olacağız. Keşfetmenin heyecanını ve başarmanın mutluluğunu paylaşmaya hazırız." dedi.

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Turizm sektörüne yeni oyuncu: Dmaxtour - Son Dakika Magazin


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