Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı - Son Dakika

Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı

18.05.2021 12:46
Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı, System.String[]

Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'ne ilişkin olarak "Kuruluşu yaklaşık yedi sekiz aydan beri üzerinde çalıştığımız bir konuydu.

Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'ne ilişkin olarak "Kuruluşu yaklaşık yedi sekiz aydan beri üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturuldu. Dernekler Kanunu Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunacak ve platform statüsünde faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği'nin (TUADER) iş birliği ile oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin (TURSAM) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'ne ilişkin olarak sunum gerçekleştiren Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuna, "Kuruluşu yaklaşık yedi sekiz aydan beri üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturuldu. Dernekler Kanunu Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunacak ve platform statüsünde faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.

Tuna, turizm alanındaki Türkiye'nin 7 önemli kuruluşunun, ortak çalışma çerçevesinde bu girişimi hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerektiğinde ilgili diğer kuruluşlar da ortaklık yapısına dahil edilebilecek. Peki neden böyle bir yapıya ihtiyaç duyuldu? Ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere destek olmak bu yapılanmanın amacı. Bu doğrultuda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek, analizlerin yapılması amaçlanıyor. Verilerin ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlanıyor bu yapı sayesinde."

Platformun, ilgili kurumlara destek olmak maksadıyla faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Tuna, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada mevcut yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) başta olmak üzere ilgili kurumlara destek olmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürecek. Ne tür faaliyetler gerçekleştirecek? Sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmaları yapacak. Turizmde rakip ülkelerin analizlerini yapacak, yüksek lisans ve doktora tezleriyle diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayacak. Bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına TURSAM üyesi sivil toplum kuruluşlarının desteği sağlanacak. Üniversite ve sektörü iş birliğiyle projeler geliştirilecek ve bu projelerin fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması sağlanacak. Üniversite sektör iş birliklerinin koordinasyonu bu amaçla kongre, seminer, çalıştay gibi organizasyonlar gerçekleştirecek. Hazırlanacak internet sitesi aracılığıyla turizmin bileşenlerine dair tüm istek ve araştırmaların kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlayacak, sektörün tüm bileşenlerinin çalışma alanlarını kapsayan Türkçe ve İngilizce dillerinde yıllık üç aylık ve daha kısa süreli raporlar hazırlayacak."

Prof. Dr. Tuna, söz konusu platformun organizasyon yapısına ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"Organizasyon yapımıza baktığımızda öncelikli olarak bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuz ortak kuruluşların başkanlarından oluşuyor. Yönetim kuruluna bağlı olarak bir icra kurulumuz olacak. Ortak kuruluşların görevlendireceği temsilciler olacak icra kurulunda ayrıca faaliyetlerin sürdürülmesinde genel sekreter ve yardımcıları gönüllü çalışacaklar. Buna ilave olarak ihtisas çalışma grupları oluşturulacak. Seyahat, konaklama, yatırım, turist rehberliği, ulaştırma, gastronomi, eğitim, sağlık turizmi, deniz turizmi, kongre turizmi bunlardan bazıları. Bunun dışında çok sayıda gerek sektörden gerek bakanlık bürokrasisinden, gerek sivil toplum kuruluşundan, gerek akademiden, böyle bir ortaklaşa çalışmayla ihtisas çalışma grupları dönemsel olarak ilgili alanlara yönelik raporlar hazırlayacaklar. Bir de organizasyon yapımızda bölge ve il koordinatörlükleri var. Türkiye'nin tüm illerinde ve tüm bölgelerinde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'miz."

Platformun çalışma sahasının, hem uluslararası hem ulusal bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleşeceğini belirten Tuna, "Ortaklar arası iş birliği süresi, imzalamış olduğunuz platform protokolüne göre en az beş yıl sürecek. Bu süre gerektiğinde daha da uzatılacak." dedi.

"Büyük veriyi daha iyi analiz etmek için akademisyenlerin katkısı çok önemli"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise konuşmasında, turizm sektörünün geliştirilmesi açısından büyük verinin daha iyi analiz edilmesinde akademisyenlerin katkısının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu iş birliği yani akademilerle özel sektörün bir araya gelmesi, özellikle rakip ülkelerle rekabet ettiğimiz bir noktada, kendileriyle aynı zamanda da etkileşim içinde olmamız gereken bir noktada, şeffaf veriyi toplamak, onu analiz etmek ve şeffaf kalmak açısından çok önemli." dedi.

Demirer, geçmiş döneme ait verilerin elde edilmesiyle gelecek dönemlere ait belirsizliklerin ya da öngörülerin daha fazla netleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rakamlar, sayılar da evrensel olan matematiğin gerçeğe dönüştüğü noktalardır. Bütün bu turizm datalarının bir çatıda bir veri tabanında buluşması çok kıymetli. Akademilerle özel sektörün, turizm sektörünün bir araya gelmesinin öncü projesi olacak olan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi'nin ileride eğitim tarafında da rol almasının önemli olacağını düşünüyorum."

Salgın döneminde gastronomi sektörünün elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getiren Demirer, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi döneminde hepimiz bahsettik çok zorlandığımızı, çok zor günlerden geçtiğimizi. Gastronomi departmanı da yeme içme noktaları da hepimizin malumu, fedakarlığın feda tarafında elinden geleni ziyadesiyle yapıyor. Destek tarafında da alabildiği kısıtlı desteklerle zorlanıyor. Turizmin çok stratejik bir önemi var. Bugünkü dünyada artık sıkışan siyasi diplomasilerde kültür diplomasisi daha çok önem kazanıyor. Soft Power (Yumuşak Güç) dediğimiz turizmimiz sayesinde diplomatik ilişkilerde de daha öne çıkabiliriz. Kültür diplomasisinde de gastronominin öneminin çok altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Gastronomi, Türkiye, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi tanıtım toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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