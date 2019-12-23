Turizm Tanıtım Ajansı'nda seçim heyecanı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) yönetim kurulu üyeleri, 29 Aralık'ta 7 bölgede yapılacak seçimlerle belirlenecek.

Turizmde rekorlar yılı olarak tarihe geçen 2019, aynı zamanda da sektörün en yoğun sandığa gittiği seçim yılı oldu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), Türkiye Otelciler Birliği, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve birçok bölge birliğinin seçimlerinin ardından sektör, bu yıl son olarak 29 Aralık'ta bir kez daha sandık başında olacak. 29 Aralık Pazar günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl kurulan TTGA'nın yönetim kurulu seçimi yapılacak. TTGA seçimiyle ilgili takvim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde yayımlandı. 15 kişiden oluşan yönetim kurulu, TTGA'nın temmuz ayındaki kuruluşunun ardından ağustos ayında atama usulüyle göreve getirilmişti.

5 ÜYE SEÇİMSİZ YÖNETİMDE

SEÇİMDE 9 KİŞİ BELİRLENECEK

29 Aralık Pazar günkü seçimde ise 15 kişilik yönetim kurulundan 9'u daha belirlenerek, önümüzdeki 3 yıllık ilk seçilen yönetim kurulu göreve başlamış olacak. Türkiye'nin birçok bölgesinden isim, TTGA yönetim kurulu için adaylığını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirdi. Seçimlerde bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölgeleri temsilen Marmara ve Akdeniz'den ikişer, Ege İç Anadolu , Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ise birer üye seçilecek.

ADAY OLAN İSİMLER

7 BÖLGEDE SEÇİM MERKEZLERİ

Duyuruya göre 29 Aralık'ta yapılacak seçimlerin bölgelere göre adresleri şöyle: Marmara Bölgesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı. Akdeniz Bölgesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu. İç Anadolu Bölgesi, Ankara Cer Moder, Altındağ-Ankara. Ege Bölgesi, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi. Karadeniz Bölgesi, Trabzon Hammaizade İhsanbey Kültür Merkezi. Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır İnaloğlu Caddesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi.