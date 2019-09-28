Son Dakika Haberleri: Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Kula'yı gezdi
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Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Kula'yı gezdi

15 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden oluşan Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Manisa'nın eşi benzeri olmayan turistik ve tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor.

Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Kula'yı gezdi, System.String[]

Komisyon, Manisa'nın turistik ve tarihi yerlerinde gezerek, Manisa'ya yerli ve yabancı turist çekmek adına yerinde istişarelerde bulundular.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu yerli ve yabancı turistlerin Manisa'ya getirebilmek amacıyla kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, Büyükşehir Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi personellerinden oluşan komisyon Kula İlçesine giderek tarihi ve turistik yerleri inceledi ve istişarelerde bulundu. Komisyona, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz de eşlik etti. Komisyon, Kula- Salihli Jeoparkı'nı, Tarihi Kula Evleri'ni, Kula Peribacalarını, bazalt sütunlarını ve çeşitli tarihi cami ve kiliseleri gezdi.

Çalıştay Yapılması Planlanıyor

Toplanan komisyonda, gerekli görülen tarihi yapıların tekrardan restore edilip hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Böylece, yerli ve yabancı turistler Manisa'ya daha fazla getirebilecek ve Manisa tarihi ve turistik açıdan da cazibe merkezi haline gelecek. Komisyonun gezerek ön çalışma yaptığı programda Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi birlikte çalışarak Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başında çalıştay yapılması planlanıyor. Çalıştay sonunda, seyahat acenteleri çağırılacak ve Manisa'da iki gün boyunca konuk edilerek Manisa'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Bu görülecek ve gezilecek yerlerin haritası çıkarılarak, kitapçık hazırlanacak.

Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
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