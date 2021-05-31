Turizm teknelerinde "mavi bayraklı" dönem başladı - Son Dakika

Her yıl milyonlarca tatilcinin maviyle yeşilin bütünleştiği koyları gezmek, serin sularda yüzmek için tercih ettiği teknelerde de "mavi bayrak" uygulaması hayata geçirildi.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen "Mavi bayrak" ödülünü Türkiye'de 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yatın yanı sıra 10 turizm teknesi kazandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) görevlileri, Antalya'nın Kemer ve Kaş ilçelerinde ödülü kazanan tekneleri denetleyerek, sertifikalarını ve mavi bayraklarını teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan tekne sahipleri, kazandıkları bayrakla ziyaretçilerini mavi yolculuğa çıkarmaya başladı.

"Bu tekneler bizim denizlerdeki gözümüz"

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, mavi bayrağın çok saygın, çevreye duyarlı bir ödül olduğunu belirtti.

Türkiye'deki mavi bayrak kazanan teknelerin de açıklandığını anlatan Ergiydiren, "Türkiye'de marina ve bireysel yatlara mavi bayrak ödülü veriliyordu ancak turizm teknelerine ilk defa bu yıl verildi. Bu ödül, turizme önemli katkı sunacaktır. Uluslararası geçerliliği olan bir ödül." dedi.

Turizm teknelerinin ödülü kazanabilmek için belirli kriterleri yerine getirdiğini vurgulayan Ergiydiren, misafirlerin gezinti yapılan yerlerle hassas alanlar ve nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta caretta, Akdeniz foku gibi canlılar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ergiydiren, teknedeki atıkların cam, plastik, katı atık şeklinde ayrıştırılarak toplanması, bunların da lisanslı firmalara verilmesi şartı olduğunu bildirdi.

Ödülü kazanan turizm teknelerinin içinde motoryat, charter, günübirlik teknelerin de bulunduğuna değinen Ergiydiren, "Bu tekneler bizim denizlerdeki gözümüz. Denizlerde olabilecek kirliliklerde ilgililere haber vermeleri anlamında önemli. Anlık video kaydı alarak, fotoğraf çekerek önemli bir görev de üstleniyorlar." ifadesini kullandı.

"Misafirlerimizin sağlığına önem veriyoruz"

Mavi bayrak ödülü verilen tekne sahiplerinden Eser Muslu da 54 yolcu kapasiteli günübirlik gezi teknesiyle turistlere "mavi tur" hizmeti verdiklerini söyledi.

Çevreye duyarlı olduklarını vurgulayan Muslu, "Teknemizde tüm önlemleri aldığımız, çevreye önem verdimiz için mavi bayrak ödülü kazandık, çok mutluyuz. Misafirlerimizin sağlığına ve güvenliğine önem veriyoruz." dedi.

İlyas Kahraman ise teknelerinde atıkları ayrıştırıp, misafirlere gezilen bölgelerle ilgili detaylı bilgiler verdiklerini kaydetti. Teknelerinin 12 yolcu kapasiteli olduğunu, Antalya ile Muğla'nın Marmaris ilçesi arasında haftalık turlar düzenlediklerini aktaran Kahraman, "Özellikle Avrupalılar, mavi bayraklı plaj ve tekneleri tercih ediyor. Suyun kalitesi, çevrenin temizliğiyle çok önemli. Teknede çöpleri ayrıştırıp, limanda lisanslı firmalara teslim ediyoruz." diye konuştu.