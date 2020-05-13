Turizm tesislerinde uygulanacak tedbirler - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yeni tip koronavirüs salgınına verilen başarılı mücadelenin ardından seyahat ve turizm faaliyetlerinin kontrollü bir şekilde hizmete başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,

halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesisleri için yeni kurallar belirlendiğini belirtti.

Seyahat ve turizm sektöründe hizmete girecek işletmelerin başta genel hijyen kuralları ve sosyal mesafe uygulamalarına uyması gerektiğini aktaran Soytürk, "Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde yetkililere haber

verilip, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir." ifadelerini kullandı.

İşletmelere gelen misafirlerin ateşlerinin ölçülerek el dezenfeksiyonu yapılarak içeri alınacağını kaydeden Soytürk, işletmelerin düzenli olarak dezenfekte edileceğini belirtti.