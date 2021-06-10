Üye Girişi
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor - Son Dakika

Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor

10.06.2021 10:58
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleriyle başlayan yeni turizm sezonunda turizm tesisleri 'gizli misafir' tarafından denetleniyor.

KORONAVİRÜS tedbirleriyle başlayan yeni turizm sezonunda turizm tesisleri 'gizli misafir' tarafından denetleniyor. Tıpkı otel müşterisi gibi tesise gelen gizli denetçiler her türlü aksamayı raporluyor. Tek aksamada dahi Güvenli Turizm Sertifikası (GTS) iptal edilen tesis kapatılıyor. Belgelendirme kuruluşlarının 'dışarından hizmet alımı' yöntemiyle belirlediği 'gizli misafir'in oteldeki masraflarını da yine bu kuruluşlar karşılıyor.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yaklaşık 1,5 buçuk yıldır insanların pek çok alışkanlığını değiştirdi. İnsanların bir araya geldiği alanlarda bulaş riskini azaltmak için ulaşımdan tatile kadar her türlü alanda dünya genelinde bir dizi değişiklik yapıldı. Geçen yıl turizm sezonuna girildiği dönemde Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesislerini yeni sezona hazırlamak için Güvenli Turizm Sertifikası'nı (GTS) hayata geçirdi.

Bu kapsamda tesislerin hizmet verebilmesi için belirlenen kriterleri taşıması ve sürekli gerçekleştirilen denetimlerden geçmesi gerekiyor. Turizm kenti Antalya'da da tesisler sürekli olarak denetleniyor. Akredite kuruluşlar ve bakanlıkların yanı sıra illerde valilik ilçelerde ise kaymakamlık görevlileri tarafından denetlenen tesislerde en küçük aksama dahi affedilmiyor. Belge iptaliyle cezalandırılan tesisler, belgeleri olmadığı için pandemi döneminde hizmet veremiyor.Tesisler kurum ve özel akredite kuruluşlar tarafından yapılan ani denetimlerin yanı sıra gizlice de denetleniyor. Bu iş 'gizli misafir' olarak adlandırılan kişilerce yapılıyor. Tıpkı misafir gibi tesise giden denetleyici, otele yerleştikten sonra tesisin girişinden çıkışına kadar olan tüm aşamaları tek tek raporluyor. Bu rapor sonucunda yine bir aksama tespit edilirse tesisin Güvenli Turizm Sertifikası iptal ediliyor.TEK EKSİKLİKTE BELGE İPTAL Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya, Burdur ve Isparta'da tesislerin denetimini yaptıklarını söyledi. Bölgelerinde kendilerine kayıtlı 129 tesisin olduğunu kaydeden Demirtaş, her ay belgelerin yenilendiğini söyledi. Kuralları ihlal edenlerin belgelerinin iptal edildiğini belirten Hasan Demirtaş, "Çok ciddi liste var. Otele girişinden çıkışına kadar her alan tek tek denetliyor. Müşteri içeri girdiğinde ateş ölçülmesiyle başlayan ve müşteri tesisi terk edene kadar her adımı tek tek izleniyor. Şezlong ayrımına kadar her adıma bakılıyor. Tek eksiklikte dahi belge iptal ediliyor. Bunun esnetilmesi söz konusu olamaz. O esnetilen noktadan belki bir bulaş yayılacak, bunu kimse göze alamaz" dedi.MASRAFINI KURULUŞ KARŞILIYORTSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, 'gizli misafir' özelliğinin de denetimin bir parçası olduğunu söyledi. Anlık denetimlerde denetçilerin otelin her noktasına rahat bir şekilde gidebildiğini ancak gizli misafirin gizlilik özelliği nedeniyle belirli noktalara ulaşabildiğini kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu: "Müşteri gibi giriyor ve orada gözlemlerini raporluyor bu gizli misafirler. Normal denetimle gizli misafir arasında bazı farklar var. Gizlilik olması gerekiyor. Bu gizli misafirler dışarıdan hizmet alımıyla belirleniyor. Belgelendirme kuruluşları, tesisleri bu şekilde denetliyor. Masrafları da yine belgelendirme kuruluşlarına ait oluyor"SERTİFİKA KRİTERLERİ ÇOK SERT

Turizm bölgesi Belek'te hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin Kalite Müdürü Burcu Soysal, tatilciler için otellerin baştan revize edildiğini ve dokunulan tüm yüzeyler ile toplu bulunulan her noktanın sürekli dezenfekte edildiğini söyledi. GTS kriterlerinin çok sert olduğunu da anlatan Soysal, 1 Haziran itibariyle kısmi normalleşmeye geçtiklerini söyledi. Tatilcileri iç mekan yerine açık alanlara yönlendirdiklerini belirten Soysal, "Alanlarda sürekli olarak çalışanlarımız kendi içimizde zaten bir denetim yapıyor. Biz zaten denetimlere aşinayız. Gizli misafir, anlık denetçi olarak geçiyor. Ani giriş yapıyor ve misafir gibi içeride vakit geçiriyor. Tüm süreci raporluyor" dedi.


Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Turizm, Wuhan, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı 11:52 Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi

Son Dakika Haberleri
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor         
12:13
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"         
11:53
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı         
11:24
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL         
10:13
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement