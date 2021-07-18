Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bu sabah TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece OHAL sonrası getirilen bazı uygulamalar da uzatılmış oldu.
TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de kabul edildiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında 24 saat 26 dakika aralıksız çalışan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
Yeni yasaya göre, konaklama tesislerine turizm belgesi zorunluluğu getiriliyor.
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Son Dakika › Politika › Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi - Son Dakika