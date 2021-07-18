Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi - Son Dakika

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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bu sabah TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece OHAL sonrası getirilen bazı uygulamalar da uzatılmış oldu.

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞILDI

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de kabul edildiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında 24 saat 26 dakika aralıksız çalışan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TURİZM TEŞVİK KANUNU'NDA NELER VAR?

Yeni yasaya göre, konaklama tesislerine turizm belgesi zorunluluğu getiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...