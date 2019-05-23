Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.

Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.



Teklif görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor.



Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.



Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.



Dalış turizmine yönelik hükümler bulunuyor. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Tüm Detayları Anlattı

Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Yarın İstifa Etmesi Bekleniyor