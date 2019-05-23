Son Dakika Haberleri: Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

10 saat önce

Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.

Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi, System.String[]
Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.

Teklif görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor.

Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.

Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.

Dalış turizmine yönelik hükümler bulunuyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:16 Kaynak: İHA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Tüm Detayları Anlattı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi İngiltere Başbakanı Theresa May'in Yarın İstifa Etmesi Bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]