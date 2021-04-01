Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

01.04.2021 21:57
Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm teşvikine ilişkin kanun teklifiyle belediyelerin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istediklerini belirterek, "Açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm teşvikine ilişkin kanun teklifiyle belediyelerin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istediklerini belirterek, "Açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz. Bu deniz işletmeleri için de geçerli. Burada belediyelerin mallarına el konulması asla söz konusu değil." dedi.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda devam ediyor.

Teklif sahibi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, teklifin içeriği hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi.

Uslu, teklifi ülkenin büyümesine, turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırladıklarını söyledi. Belediye ve özel idarelere ait taşınmazların turizm amacıyla tahsisi sırasında taşınmaz sahiplerinin olurunun alınacağını dile getiren Uslu, "Bazı belediyeler yeteri kadar bilgi ve becerilere sahip değil. Bu nedenle ilgili bakanlık belediyelere bir nevi teknik anlamda danışmanlık yapacak. Teklifle yerel yönetimlerin yetkilerinin ellerinden alınması asla söz konusu değil." diye konuştu.

Turizmi toplumlar arasında bir barış projesi olarak gördüklerini ifade eden Uslu, turizmin ekonomiye katma değer kazandırdığını, yabancı sermayeyi çektiğini ve cari açığı azalttığını kaydetti.

Uslu, turizm sektörünün dünyada pandemiye rağmen her geçen gün büyüdüğünü, düzenlemenin bu gelişmeye uyum sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yunus Emre Vakfının çok hızlı büyüdüğüne ve 50 ülkede 60 kültür merkezi açtığına dikkati çeken Uslu, dünyanın değişik ülkelerinde Türkçe öğrenmek isteyen ve Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak istediklerini belirtti.

2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar hedefi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin yıllar içinde turist sayısı ve turizm gelirini düzenli bir şekilde arttırdığını, 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin yetkilerinin elinden alınacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Alpaslan, "Belediyelerimizin daha nitelikli turizm faaliyeti yapmasını istiyoruz. Düzenlemeyle, açılacak bir otel için belediyedeki işlerin tamamlanmasından sonra bakanlıktan da belge alınmasını öngörüyoruz. Bu deniz işletmeleri için de geçerli. Burada belediyelerin mallarına el konulması asla söz konusu değil. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bunu yapıyoruz. Nitekim Antalya ve Muğla Büyükşehir belediyeleriyle bölgenin altyapı ve turizm sorunlarını çözmek için bir protokol imzaladık." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu komisyonun işleyişini eleştirerek, olumlu bir görüşme yapamadıklarını, kanun teklifinin hazırlanması durumunda ilgili sektör ve kişilerle bilgi paylaşılmadığını savunarak, teklifin önce alt komisyonda görüşülmesini istedi.

Nuhoğlu, AK Parti'nin ilk yıllarda başarılı olduğunu ancak zaman içinde yorulduğunu, gerginleştiğini ve ülkenin faydasına olan kararları alamadığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, teklifle bakir kalmış olan alanların birilerine verilmenin planlandığını, teklifin asıl amacının bu olduğunu iddia etti.

Yasa teklifinin merkeziyetçi ve tekçi bir anlayışın ürünü olduğunu ileri süren Zeybek, turizm gerekçesiyle doğanın betonlaştırıldığını, orman alanlarının yapılaşmaya açıldığını, bu vizyonla turizmin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, devletin temel amacının kar etmek olmadığını, bu nedenle devleti idare edenlerin sunum ve planlarını kar üzerine kuramayacağını ifade etti.

Bayındırlık, Turizm, imar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


Son Dakika

PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı
Hande Yener'den dikkat çeken açıklama: Artık kanla beslenmiyorum Hande Yener'den dikkat çeken açıklama: Artık kanla beslenmiyorum         
23:27
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi         
22:39
Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
22:03
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 23:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei