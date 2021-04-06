Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

Turizm teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülüyor

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı. Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Komisyonda ele alınan kanun teklifi, 5. madde üzerinde verilen önergelerle görüşülüyor. Kanun teklifinin ilk 4 maddesi, Komisyonun geçen haftaki toplantısında, kabul edilmişti.

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