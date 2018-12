Turizm ve Otelciliğin Deneyimli İsminden Butik Otel Adımı

Turizm ve otelcilik sektörünün deneyimli isimlerinden Aydın İzmir 'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı 'nın merkezinde yer alan bir butik otelin yeni işletmecisi olurken, butik otel, yapılan düzenlemelerle 2019 yılında da gözde tatil merkezlerinden biri olmaya aday hale geldi.Uzun yıllar; Abant, Kuşadası ve son olarak da Alanya 'daki tesislerde üst düzey yöneticilik yapan Aydın Balcı, Alaçatı'nın merkezinde yer alan Motto Wind Butik Otel'ın yeni işletmecisi olarak yeni bir adım attı. Amaçlarının çağdaş ve modern dizaynlı odaları ve müşteri odaklı hizmet felsefesiyle konuklara her zaman daha iyisini sunmak olduğunu ifade eden Balcı, dünyanın en eski ve en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'in incisi Çeşme Alaçatı'da bulunan butik otelin yeni yılda da tatilcilerin uğrak yeri olmaya devam edeceğini belirtti. Taksim Otelcilik A.Ş. bünyesindeki tesislerin tecrübesini yeni işletmede de sağladıklarını ifade eden Aydın Balcı, "Alaçatı çarşısının en güzel noktasında merkezi bir konuma sahip olan otelimiz, tarihi Alaçatı güzelliklerine ve alışverişe yürüme mesafesinde. Butik otelimizden çıktığınız anda tarihi güzelliklerin keyfine varabilir, alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Konforlu odaların yanı sıra; eşsiz lezzetlerden oluşan özel mutfağımızla sizlere benzersiz bir tatil keyfi yaşatacağız" diye konuştu.2019 yılını but otelde karşılayacak konuklar için özel paketler hazırladıklarını belirten Aydın Balcı, ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 0 232 716 79 46 ve 0 542 321 07 09 numaralı telefonları arayabileceklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR