Turizm Yatırımcıları Forumu'nda Erciyes tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle düzenlediği "Turizm Yatırımcıları Forumu (TIF 2020) kapsamında Erciyes Dağı ve bölgenin turizm potansiyeli anlatıldı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen forumda çok sayıda panel ve sunum gerçekleştirildi.

Çok sayıda turizmcinin katıldığı forumda, yeni turizm yatırım trendleri, markalar, mega projeler, 2030 yatırımcıları için ipuçları, konaklama endüstrisinde yeni trendler, sağlık turizmi ve fırsatları, otel tasarımında yeni trendler, sanat, kültür ve müzelerin turizm yatırımları üzerindeki etkisi tartışıldı.

Foruma katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, 400'den fazla yerli ve yabancı otel ve turizm yatırımcısına Erciyes'le ilgili sunum yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cıngı, Erciyes Dağı'nın yatırım için çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, forumda sektörün önde gelen turizm profesyonellerine Erciyes'i anlatma imkanı bulduklarını ifade etti.

Faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cıngı, şöyle devam etti:

"Otel yatırımcıları ile temaslar sağladık. Kendilerine Erciyes'in ülkemizdeki en önemli kış turizm destinasyonu haline geldiğini anlattık. Yurt dışından direk uçuşlarla onbinlerce turist kayak yapmak için sadece Erciyes'e geliyor. Yapılan yatırımların yarattığı ekonomiden ve karşılıklı fayda ilişkisinden bahsettik. Bu vesileyle hem Erciyes'in hem Kayseri'nin hem de bölgemizin turizm çeşitliliğinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdik. Erciyes Kayak Merkezi artık dünyada bilinir bir marka haline geldi. Sunulan hizmetler ve imkanları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli kayakseverlerin yanında kış sezonu boyunca her hafta Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan yabancı turistleri yoğun bir şekilde ağırlıyor. Artık Erciyes'teki otellerimiz misafirlerin taleplerini karşılamakla yetersiz kalıyor. Şehir otellerimiz de kışın neredeyse yüzde 80-85 kayakçı misafir ağırlıyor."