Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı - Son Dakika
BBC

Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı

26.02.2021 06:18
Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı, System.String[]

Yunanistan, turizm endüstrisinin canlanması amacıyla AB ülkelerine ortak bir aşı pasaportu geliştirme çağrısı yaptı.

Yunanistan, turizm endüstrisinin canlanması amacıyla AB ülkelerine ortak bir aşı pasaportu geliştirme çağrısı yaptı. Öneri Avusturya'nın da desteğini aldı.

Aşı pasaportu sayesinde aşı olmuş kişilerin karantina ve benzeri kısıtlamalara takılmadan AB içinde serbestçe seyahat edebilmesi amaçlanıyor.

Yunanistan İsrail ile dünya üzerinde bir ilke imza atarak karşılıklı aşı pasaportu uygulaması başlatmış ve aşı olan turistlerin serbestçe seyahat etmesine izin vermişti. Halkının yüzde 90'ından fazlasını aşılayan İsrail bu alanda açık ara dünya lideri konumunda.

Yunanistan ve Avusturya'nın önerisi Perşembe günkü sanal AB liderler zirvesinde gündeme geldi.

Fakat bu öneriye karşı çıkanlar da var.

AB'nin en büyük nüfusa ve ekonomiye sahip olan iki ülkesi Almanya ve Fransa, aşı olan bir kişinin hastalıktan korunmasına rağmen virüsü bulaştırıp bulaştıramayacağı konusunda yeterli veri olmadığını ve bu yüzden henüz böyle bir karar almanın doğru olmayacağını düşünüyor.

Öte yandan aşı olan bir azınlık serbestçe seyahat edebilirken aşılamada öncelikli olmayan gençlerin uluslararası seyahatinin kısıtlanmasının da ayrımcılık olacağını düşünenler de var.

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki gibi varyantların dolaşımının artmasıyla aşıların etkisinin azalacağı ve insanların yenilenmiş bir doz aşıya daha ihtiyaç duyacağına dair endişeler de bu fikrin önündeki bir diğer engel.

Fakat Yunanistan ve İsrail'in yaptığı gibi Danimarka ve İsveç de birbirleri arasında benzer bir uygulamaya gitmeyi düşünüyor.

Önerileriyle ilgili BBC'ye konuşan Yunanistan Başbakan Yardımcısı Akis Skertsos aşı pasaportunun "kesinlikle ayrımcı olmadığını" söyledi.

Bu plana göre aşı olmayan turistlerin de yazın Yunanistan'a gidebileceğini söyleyen Skertsos, onların yalnızca daha yavaş bir süreçten geçmesi gerekeceğini, test olup ihtiyaç halinde karantinaya alınacağını ekledi.

Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs da Covid-19 testi negatif çıkan İsrailli turistleri bu yaz ülkeye alacağını açıkladı.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis bu yaz İngiltere ile de benzer bir anlaşma yapabileceklerini açıkladı. Fakat İngiliz hükümeti henüz aşı pasaportu uygulamaya karar vermediği gibi uluslararası seyahatlere izin vereceği tarihi de açıklamadı.

Yunanistan'ın turizm sektörünün cirosu 2019'da 18 milyar eurodan 2020'de pandeminin etkisiyle 4 milyar euroya geriledi.

Yunanistan ekonomisinin beşte birini oluşturan turizm sektörü ülkedeki her beş iş imkanından birinin de kaynağı.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da dijital bir aşı pasaportunu desteklediklerini söyledi:

"Cep telefonunuzdaki bir uygulama ile test yaptırıp yaptırmadığını, aşı olup olmadığınız veya daha önce hastalığı geçirip geçirmediğini görülebilir.

"Amacımız kısıtlamaların daha fazla uzamasının önüne geçmek ve AB içinde tekrar seyahat özgürlüğü sağlamak."

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise sınırlar ve ulusal sağlık sistemlerinde kullanılacak bir veri sistemi kurmanın üç ay alacağını söyledi.

Merkel gelecekte böyle bir fikrin değerlendirmeye alınabileceğini ekledi.

Koronavirüs pandemisinde üçüncü dalgayla başa çıkmaya çalışan bazı AB ülkeleri, sınırlarında tek taraflı olarak aldıkları önlemler nedeniyle Avrupa Komisyonu'nuyla da karşı karşıya geliyor.

Son olarak Almanya Avusturya ve Çekya ile olan sınırlarında kontrollere başlaması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayet edildi.

Perşembe akşamı düzenlenen AB liderler zirvesinde yavaş ilerleyen aşılama sürecinin hızlandırılması için neler yapılabileceği de konuşuldu.

AB geçen haftalarda, söz verdiği miktarda aşıyı temin edememekle suçladığı AstraZeneca şirketiyle kamuoyu önünde tartışma yaşamıştı.

Komisyon Eylül ortasına kadar AB nüfusunun en az yüzde 70'ini aşılamayı umuyor. Bu oran henüz yüzde 10'a ulaşmadı.

Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı

Avrupa Birliği, Yunanistan, Almanya, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Turizm: Yunanistan'dan AB'ye aşı pasaportu çağrısı - Son Dakika Dünya

BBC

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