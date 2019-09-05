Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yılını kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Turizm Zabıtası uygulamasına bugün başladıklarını söyledi. Edirne'nin bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Gürkan, esnafı fiyat listesi konusunda bir kez daha uyardı. Turizm Zabıtası ise Saraçlar Caddesi'nde görücüye çıktı; esnafa karanfil dağıttı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi'nin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Edirne Belediyesi Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nda düzenlenen kahvaltıda, Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez Zabıta Teşkilatının köklü bir teşkilat olduğunu ve vatandaş arasında diyalogu sağladığını söyledi. Zabıta Müdürü Mustafa Zogo da Zabıta Teşkilatının tarihçesi hakkında bilgi verdi.



Edirne Belediyesinde görev yapan zabıta personeline seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Öncelikle Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. yılını kutluyorum. Vatandaşlarımız, zabıtayı bazen zabıta olarak, bazen polis olarak, bazen de temizlikçi olarak, bazen adli kolluk olarak yani o anda ihtiyacı ne ise o şekilde bakıyor. Buradan şu sonucu çıkarmamız lazım; demekki vatandaş belediye, belediye çalışanlarına nerede, ne şekilde ihtiyaç duyarsa o pozisyonda olmasını istiyor. Bu da bizim yaptığımız işin hem kapsamını gösteriyor hem de zorluğunu anlatıyor. Belediyecilik zor iş; bir taraftan olmazı anlatmaya çalışacaksınız, ama diğer taraftan kanunların size verdiği görevleri yerine getirecek ve diğer taraftan da şehirde yaşayan diğer vatandaşların da haklarını koruyacaksınız. Bu kolay bir şey değil. Zor bir iş ama kolay olsa bize ihtiyaç olmaz. O yüzden bu zor işi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Turizm Zabıtası iş başında



Edirne'nin çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, "Edirne'nin farklı dinamikleri, anlayışları ve kültürleri olan bir medeniyetler beşiği. Edirne insanı bana göre dünyanın en güzel, en değerli insanıdır. Ama zordur. Neden zordur? Çünkü bilinçlidir, eğitimlidir, kültürlüdür. Buna göre istekleri de gelişir. Ama biz insanların istek ve arzularıyla hayatın gerçekleri arasındaki dengeyi kurmakla görevli kişileriz. Bir taraftan esnafın zarar görmemesini sağlarken; ister Edirneli olsun, ister Edirne'ye gelmiş turist olsun vatandaşların haklarını korumakta bizim mükellefiyetimizde. Bunları yaparken de hem mevcut mevzuatımıza uygunluk göstereceğiz hem de ülkemizin ve şehrimizin gelişen ihtiyaçlarını ve değişen dinamiklerini göz önüne alacağız. Bu bağlamda zor bir görev. Bugün Edirne'nin çok hızlı bir şekilde evrilmiş olduğu turizm kenti kimliğine uygun Turizm Zabıtası uygulamamızı başlatıyoruz. 2 arkadaşımız var. İngilizce ve Bulgarca biliyorlar. İnşallah yakın zamanda Yunanca bilen bir arkadaşı o pozisyonda istihdam edeceğiz yada bir arkadaşımıza bu konuda eğitim vereceğiz. Bu turizm zabıtasını çok önemsiyoruz. Tüm esnaflarımızın fiyat listelerini fiyat etiketlerini konulmasını denetleyeceğiz. Fiyat listesinin, etiketinin olması bizim zorunluluğumuz. Fiyat listesinin olmaması demek orada farklı düşüncelerin egemen olması demek" dedi.



Saraçlar Caddesi'nde görücüye çıktı



Edirne Belediyesi Turizm Zabıtası olarak görev yapacak 2 zabıta personeli de bugün Saraçlar Caddesi'nde görücüye çıktı. Biri Bulgarca diğeri de İngilizce bilen, kente gelen yabancı turistlere her konuda yardımcı olacak zabıta personelleri Zabıta Teşkilatının 193. yıl dönümünde esnafa karanfil dağıttı. - EDİRNE