Turizmci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Antalya'da bir turizmci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Turizmci Kadir Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaya, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" ve yaşam kategorisinde yine Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla" fotoğraflarına oy verdi.

Kaya, AA muhabirine, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin çok güzel fotoğraflar çektiğini, hepsini tebrik ettiğini söyledi.

Dünyada ekstrem sporlar arasında yer alan Deepwater Solo'nun tanıtılmasının Antalya için çok önemli olduğunu anlatan Kaya, AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un bununla ilgili çok güzel bir fotoğraf çektiğini, oyunu bu kareye verdiğini belirtti.