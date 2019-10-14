Son Dakika Haberleri: Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret

Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret

1 saat önce

Şehrivan Turizm sahibi Hekim Acar, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret, System.String[]

Şehrivan Turizm sahibi Hekim Acar, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdür Yardımcısı ve Çocuk ve Gençlik Kampüsü Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, çocukların yararına olabilecek her türlü faaliyeti planlamak için zaman zaman birçok alanda birçok kişi ile gerek yüz yüze gerekse çeşitli iletişim araçlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kapsamda Şehrivan Turizmin sahibi Hekim Acar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Eldemir, "Acentanın gerçekleştirileceği her il içi ve il dışı gezi için çocuklarımıza belli oranda kontenjan ayıracakları sözünü aldık. Bu desteğin bütün acentalarca örnek alınması ve toplumun dezavantajlı kesimine yönelik gerçekleştirilecek her türlü faaliyette herkesin sorumluluk alması halinde sorunların üstesinden gelme kapasitemiz de artacaktır. Bu şekilde topluma yararlı bireyler yetiştirme hususu da hızlanacaktır" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]