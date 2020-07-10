Turizmci Atmaca: İngiltere, diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacak - Son Dakika

Turizmci Atmaca: İngiltere, diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacak

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İngiltere'nin Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacağını belirterek, ay sonunda ciddi hareketlilik beklediklerini kaydetti.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İngiltere'nin Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacağını belirterek, ay sonunda ciddi hareketlilik beklediklerini kaydetti.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte, Antalya'ya farklı ülkelerden turistlerin yavaş yavaş gelmeye başladığını söyledi. Önce Kazakistan'dan turistlerin geldiğini belirten Atmaca, "2 haftadır da Ukraynalı misafirlerimiz var. İngiltere hükümetinin aldığı karar gereği, Türkiye'ye gelen ve geri dönecek turistleri karantina altına almayacaklarını belirtmesi nedeniyle İngiltere'den çok hızlı bir yükseliş bekliyoruz" dedi.

İngiltere'nin bu kararının örnek olup, kısa vadede diğer Avrupa ülkelerinde seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte en geç ay sonunda Antalya'da çok ciddi hareketlilik beklediklerini aktaran Ülkay Atmaca, "Yabancı turistlerden otellerimize çok fazla talep ve istek var. Şu anda seyahat uçuş yasakları nedeniyle az turist geliyor. 15 Temmuz'dan itibaren İngiltere ve Avrupa ülkeleri, en kısa zamanda da Rusya'da pandeminin sona ermesiyle birlikte Antalya eski günlerine kavuşacaktır" diye konuştu.

Ülkelerin aldığı kararların tamamen siyasi olduğunu aktaran Atmaca, İngiltere'den uçuşların bugün-yarın başlayacağını ifade etti. Atmaca, "İngiltere'nin başlaması ile birlikte diğer Avrupa ülkelerine güzel bir örnek olacak. Şu an ülkemize gelen turistlerin mutlu dönmesi, aldığımız önlemler, yaptığımız sertifika programı sektör ve ülke olarak aldığımız önlemleri görenler mutlu olarak döndükleri için ciddi taleple karşı karşıyayız. Tek umudumuz bir an önce bu seyahat yasaklarının kalkması ve eski günlerimize dönmek" dedi.

BAKANLARA TEŞEKKÜR

Turizm ve Dışişleri bakanlarına emekleri için teşekkür eden Atmaca, "İngiltere ve Almanya'nın önünü açmak için çok büyük çaba sarf ettiler. Bu iki ziyaretin ardından yumuşama süreci başladı. 10 güne kadar Almanya'nın da seyahat yasağını kaldıracağını düşünüyorum. Alman dostlarımız da Türkiye'ye geleceklerdir. Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden karantina sürecinden dolayı turist gelemiyor. Onlara da sertifikasyon ve alınan önlemleri bir bir anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ne kadar güvenilir ve sağlıklı bir ülke olduğunu anlatıyoruz. En kısa sürede, ay sonunda Avrupa'da seyahat yasaklarının kalkacağını ve turistlerin bir an önce ülkemize geleceğini düşünüyorum. 2019 yılında Türkiye'ye İngiltere'den 2.5 milyonun üzerinde misafir geldi" diye konuştu.

'ŞU AN CAN SUYUMUZ İÇ PAZAR'

İç pazar hakkında da bilgi veren Atmaca, "Şu an can suyumuz iç pazar. Tüm tesislerde ciddi boyutta iç pazar misafirimiz var. İç pazar Türkiye'nin bir gerçeğidir. Her zaman can simidimiz olmuştur. İç pazardan vazgeçmemiz mümkün değil. İç pazar şu anda çok hareketlendi. Tüm otellerimizde misafirlerimiz var" dedi.


İngiltere, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:26 Kaynak: DHA

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