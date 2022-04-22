Turizmci bayram tatilini "salgından kurtuluş" olarak görüyor - Son Dakika

Çeşme, Kuşadası, Foça, Didim gibi önemli turizm destinasyonlarına sahip Ege Bölgesi'ndeki oteller, Ramazan Bayramına hazırlanıyor.

Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi'den önce tatilcilerin 29 Nisan Cuma akşam saatlerinden itibaren otellere gelmesi öngörülüyor.

Yerli turist hareketliliğinin olacağı bayram için Ege'deki tatil beldeleri ilgi görüyor.

Çeşme'de otellerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaşması, bölgedeki diğer destinasyonlarda da turizmcileri memnun edecek bir tablo bekleniyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2020'den bu yana dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok insanın tatil dönemlerini evlerinde geçirdiğini, bu yıl ise durumun farklı olduğunu belirtti.

Salgına "bitti" diye baktıklarını ifade eden Demir, Ramazan Bayramı ile turizm sezonunun açılmasını beklediklerini kaydetti.

Herkesin tatili çok özlediğini dile getiren Demir, "Ramazan Bayramı, 'Pandemiden kurtuluş bayramımız olacak' diye bekliyoruz. Şu anda özellikle yurt içinden Çeşme'ye rezervasyonlar devam ediyor. Bu hafta biraz daha yoğunlaştı. Dolayısıyla güzel bir bayram. Meteorolojiye baktığımızda denize girilebilir bir hava durumu söz konusu. Tatile çıkanların hem Ege hem Akdeniz tüm turizm destinasyonlarını dolduracağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bu yılki turizm sezonu geneline ilişkin de değerlendirmede bulunan Demir, şunları söyledi:

"Baktığımızda temmuz, ağustos, eylüle, hem yurt içi hem yurt dışından rezervasyonlar devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı rezervasyonların bazılarını etkiliyor fakat şu ana kadar Rusya'dan bile bölgemize rezervasyon söz konusu. Zaten Ukrayna'dan ayrılanlar Antalya'da, Ege'de, İstanbul'da otellerimizin doluluğuna ciddi bir desteği var. Bu sezonu 2019 yılında yaşadığımız güzelliklerle ve doluluklarla geçireceğimizi ümit ediyoruz."

"Çok güzel bir sezon bizi bekliyor"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de 2020 yılında zor geçen sezondan sonra geçen yılı, turizmde çok iyi bir yıl olarak gördükleri 2019 yılına yakın kapattıklarını ifade ederek, "Çeşme'de 2022'deki erken rezervasyonlara baktığımızda, erken rezervasyonlar 31 Mart'ta sona erdi, bir önceki yılı 4'e katladığımızı gördük. Bu da bizim 2019 yılını yakalayıp geçeceğimize işaret verdi." dedi.

Sezonun bayramla beraber başlayacağına inandığını kaydeden Belge, Çeşme'deki otellerin tüm hazırlıklarını buna göre yaptığını dile getirdi.

Belge, salgından sonra çok hareketli, güzel bir sezonun kendilerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çeşme'nin konsepti iç pazar. Kuzeyden güneye kadar Ege'de turizm açısından hareketlenme söz konusu. Bu bizi heyecanlandırıyor. Butik oteleler 15 Haziran'da açıyordu sezonu ama şimdi 'Bayramda açalım' diyorlar. Ülkemiz turizm için cennet olduğuna göre sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz bu sene. Bayram tatili 9 güne çıkabilir. Çıkarılmasa da bir kısım işine dönecek ama yüzde 60'ı uzatıyor."

Salgın döneminde tatil rezervasyonlarının, "Acaba kapanır mı?" endişesiyle 2-3 gün kala yapıldığını aktaran Belge, şöyle devam etti:

"Bu yüzden 3 güne sıkışan rezervasyon, 1 hafta, 10 güne geriledi. Bu da güzel bir şey. Çeşme'de bayramın 1 ve 2. gününde yüzde 95'lerden, tatilin geneline baktığımızda yüzde 85'ten aşağıyı görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yabancı rezervasyonlar da geliyor. Bayram dediğiniz zaman iç pazar ama yabancı rezervasyonlar da geliyor. Antalya, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Marmaris'te havalar bugünkü gibi giderse dolulukların toplamda yüzde 80'den aşağı düşeceğine inanmıyorum."

Belge, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın Akdeniz'deki turizmi olumsuz etkilediğini, Ege'nin bundan çok etkilenmediğini belirterek, "Ben pandeminin tüm dünyada azalması ve bitmesiyle bu açığın hem diğer ülkelerden hem de iç pazardan kapanacağına inanıyorum." diye konuştu.