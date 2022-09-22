Son dakika haber | TURİZMCİ ÇİFT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber | TURİZMCİ ÇİFT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

22.09.2022 02:37

Son dakika haber... MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo kubar esrar ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo kubar esrar ele geçirildi. Avustralya uyruklu turizmci kadın ve Türk eşi gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekipleri, Milas ilçesinde 2 kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Çiftlik mahallesinde düzenlenen operasyonda, 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M.K., (56) ile Türk eşi İ.A.K., (59) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TURİZMCİ ÇİFT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | TURİZMCİ ÇİFT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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