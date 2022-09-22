Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekipleri, Milas ilçesinde 2 kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Çiftlik mahallesinde düzenlenen operasyonda, 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M.K., (56) ile Türk eşi İ.A.K., (59) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | TURİZMCİ ÇİFT, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.