Son Dakika Haberleri: Turizmci, ikinci ‘9 gün’ü bekliyor
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Turizmci, ikinci ‘9 gün’ü bekliyor

7 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinde yakalanan 10 milyar TL'lik hacimin ardından turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını heyecanlanla bekliyor.

Turizmci, ikinci ‘9 gün’ü bekliyor, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinde yakalanan 10 milyar TL'lik hacimin ardından turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasını heyecanlanla bekliyor. Ayrıca konaklama sektörünün, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yasası ile ilgili talepleri ve itirazları sürüyor.
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:07 
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