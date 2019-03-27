Turizmci Kazım Gül, Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Tayyar Gül'ün babası turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege
ve Kemer
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Tayyar Gül'ün babası turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna uğurlandı.
Kemerspor eski başkanlarından Gül Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gül (65), geçtiğimiz pazartesi akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Gül Camii'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kemer İlçe Mezarlığı'na defnedildi.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden turizmci Kazım Gül'ün cenaze namazına; başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu
olmak üzere Antalya bürokrasisinden, ekonomi, turizm, kültür, sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi ve bini aşkın vatandaş katıldı.
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, kardeşi Tayyar Gül ve annesi Remziye Gül, burada taziyeleri kabul etti. Kazım Gül'ün naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kemer İlçe Mezarlığı'na götürüldü. İlçe mezarlığında yapılan defin işlemlerinin ardından Gül, dualar eşliğinde toprağa verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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