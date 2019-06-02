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Turizmci rekor bekliyor

1 saat önce

ATİB Başkanı Karaca, "Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz.

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ATİB Başkanı Karaca, "Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz. Antalya'da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:38 
turist, Antalya, Ekonomi
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