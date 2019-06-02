Turizmci rekor bekliyor
1 saat önce
ATİB Başkanı Karaca, "Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:38
ATİB Başkanı Karaca, "Turizmde 2014 yılındaki rekorun bu yıl kırılacağını düşünüyoruz. Antalya
'da 15 milyon turist
ağırlanmasını bekliyoruz." dedi.
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