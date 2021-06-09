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Turizmci Rıza Ersoy, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Turizmci Rıza Ersoy, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı

09.06.2021 16:38
Turizmci Rıza Ersoy, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı, System.String[]

Marmaris'te turizmci Rıza Ersoy, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB) yapılacak olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Marmaris'te turizmci Rıza Ersoy, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB) yapılacak olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ailesinin sahip olduğu otellerin üst düzey yöneticisi olan Ersoy, yaptığı yazılı açıklamayla, çaba ve emeklerinden ötürü tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarını ileterek GETOB'un eylülde yapılacak genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Birliğin kurulduğu ilk günden bu yana oldukça başarılı işlere imza attığını ve bölgenin turizm sektöründe adının duyulmasına, kalkınmasına en iyi şekilde vesile olduğunu aktaran Ersoy, yaklaşık 10 yıl GETOB'un başkan yardımcılığını görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Ersoy, başkan yardımcılığı görevi boyunca ailesi olarak gördüğü birliğin yaşadığı zorlukları, elde ettiği başarıları en yakın takipçilerinden birisi olarak otelcilere ve hayatına değer katan birliğe gönül borcu bulunduğunu vurguladı.

GETOB'a gönül borcunu ödemenin zamanı geldiğini, 20 yıldan fazla üyesi bulunduğu otelcilerin verdiği güç ve destekle aday olmaktan onur ve şeref duyduğunu kaydeden Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin bir mücadeleden çok, daha iyiye, daha güzele ulaşmak için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Hepimiz ülkesi, ili, ilçesi için yararlı işler yapan bu kıymetli ailenin etkin ve önemli fertleriyiz. Bu anlamda gerek uzun yıllar boyunca başkan yardımcılığı sürecinde edindiğim tecrübelerle, gerekse sahip olduğum inanç ve azimle, Eylül ayında yapılacak olan seçimde bayrağı onurlu bir şekilde devralıp daha da yukarılara taşıyacağımıza olan inancım tam. Bu süreçte sizlerle ve değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte el ele, gönül gönüle, bölge turizmine büyük katkılar sağlayacağımıza ve ülkece yaşadığımız zorlukları 'birliğimizle birlikte' aşacağımıza dair en ufak bir şüphe taşımıyorum."

Yakın bir zaman içerisinde yapacaklarını, taahhütlerini maddeler halinde ve detaylı bir şekilde anlatacağını belirten Ersoy, "Yine içinizden oluşturup yakın zamanda takdim edeceğim yönetim kurulu adaylarımızı da görüşlerinize sunacağım. Fakat ana ve öncelikli hedefimin, özellikle son bir buçuk yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle çok kötü zamanlar yaşayan sektörümüzü ayağa kaldırmak olacağını net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu anlamda gereken siyasi ve iktisadi her gücü kullanacağımdan kesinlikle ve kesinlikle emin olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Turistik Otelciler Birliği, Güney Ege, Marmaris, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmci Rıza Ersoy, GETOB başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika


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