Üye Girişi
Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor - Son Dakika

Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor

09.06.2021 09:55

Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor Seyahat acentelerinden '1 Temmuz'a kadar rezervasyonlarınızı yaptırın' uyarısı Rezervasyon satışlarında geçen seneye oranla yüzde 200 artış var Seyahat acentesi işletmecisi Salih Er: "Rus pazarı açıldığında fiyatlarda minimum yüzde 20 artış bekleniyor" "Son...

Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor

Seyahat acentelerinden '1 Temmuz'a kadar rezervasyonlarınızı yaptırın' uyarısı

Rezervasyon satışlarında geçen seneye oranla yüzde 200 artış var

Seyahat acentesi işletmecisi Salih Er: "Rus pazarı açıldığında fiyatlarda minimum yüzde 20 artış bekleniyor"

"Son üç güne kadar ücretsiz iptal garantisi var, boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin"

ESKİŞEHİR - Yaz aylarının gelmesi ve kademeli normalleşme kararları ile birlikte turizmde ciddi hareketlilik başlarken, seyahat acenteleri, fiyatların yükseleceğini öngördüklerinden dolayı vatandaşları 1 Temmuz'a kadar rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Pandeminin en çok etkilediği iş dallarından biri olan turizmde kademeli normalleşme ile yaralar sarılıyor. Birçok sıkıntı yaşayan turizm sektörünün bu süreç sonrasında yaklaşık 3-4 yıla yakın bir süre etkileneceğini söyleyen seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, tam kapanmanın ardından rezervasyon satışlarında patlama yaşadıklarını, ancak Türk halkının tahminen 1 Temmuz'da yani Rus pazarının açılmasından önce tesislerde yerlerini ayırtmaları gerektiğini aktardı. Bu süreçte fiyatların yüksek oranda artacağını öngördüklerini belirten Er, fiyatların dış pazara oranla Euro'nun yüksek olmasından dolayı iç pazarda çok daha uygun olduğunu vurguladı.

"1 Temmuz itibariyle fiyatlar en az yüzde 20 oranında artacak"

Tam kapanmada erken rezervasyonda yoğun bir şekilde otel ve rezervasyon talebi olmadığını, ancak tam kapanmanın ardından inanılmaz derecede bir rezervasyon patlaması yaşadıklarını belirten turizm seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, "2020 yılı ile kıyasladığımızda ortalama günlük oda satışında yüzde 200 veya 300 gibi bir artış oldu, ancak Türk halkı için önümüzde uygun fiyatlarının artmasına sebep olacak bir engel olacak, Rus pazarı. Rus pazarı ilk önce 1 Haziran'a kadar kapalıydı, ancak şimdi 21 Haziran'a kadar kapattılar. Büyük ihtimalle 1 Temmuz itibariyle Rus pazarı gelmeye başlayacaktır. Rus pazarından yoğun bir rezervasyon talebi bekliyoruz. Bu, şöyle bir sıkıntıyı bize getirebilir. Fiyatlarda minimum yüzde 20 üzerinde artışlar beklenebilir. Çünkü Rus pazarı geldiğinde odalar biraz daha daralacak, istediğimiz tarihte otele gidemeyeceğiz, istediğimiz odayı alamayacağız veya istediğimiz tesise giremeyeceğiz. Şu anki fiyatların üzerinden yüzde 20-25'lik bir artış bekleniyor. 1 Temmuz'a kadar olan rezervasyon dönemi Türk misafirlerimiz için çok uygun ve kaliteli tesislere gitme imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin"

Tesisleri kullanacak olan vatandaşların rezervasyonlarını otele girmeden önce 3 güne kadar değiştirebildiklerini vurgulayan Er, "Misafirlerimiz her zaman bize diyorlar ki 'tarihimizi belirleyemedik, son dakikayı mı beklesek'. Son üç güne kadar ücretsiz iptal garantisi vardır. Boşu boşuna sigorta ücreti ödemeyin, böyle bir ücret yoktur. Son üç güne kadar seyahat acenteleriniz sizin iade ve tarih değişikliğinizi yapabilir. Önemli olan şu an sizin gidip rezervasyon tarihinizi belirtmeniz. Bir sorun yaşıyorsanız otele giriş yapmadan son 72 saate kadar rezervasyon tarihini güncelleyebilirsiniz. Önümüzdeki 1-2 haftayı uygun fiyatlar açısından değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" diyerek uyarılarda bulundu.

"Yurt dışından birçok misafir rezervasyon için yurt içi acenteleri tercih ediyor"

Kur farkından dolayı yaşanan fiyat farklılıklarından bahseden Salih Er, "Şu anda turizm iç ve dış pazar olarak ikiye ayrılıyor. İç pazar dediğimiz, Türk misafirlerimiz iken dış pazar ise dünyanın çeşitli yerlerinden ülkemize gelen misafirleri kapsıyor. Bazı misafirlerimiz diyor ki, 'fiyat farkı var, Almanya'da fiyatlar daha uygun'. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim şu anda yurt dışından birçok misafirlerimiz yurt içi acentelerden rezerve yaptırıyor bunun sebebi de Euro'nun çok yüksek olması. Almanya'da 100 Euro'ya satılan bir tesis şu anda Türkiye'de 60-70 Euro'ya fiyatlandırılıyor" diye konuştu.

"Fiyat yelpazesi geniş"

Otel ve tesis fiyatlarına da değinen seyahat acente işletmecisi Salih Er, "0-12 yaşa kadar çocuklardan ücret alınmamaktadır. İki yetişkin, iki çocuk ile 3 gece 4 günlük bir tatil için haziran ayı içerisinde ortalama bin 700, bin 600 hatta bin 200 civarlarında bile tesisler var. Bunlar 3-4 yıldızlı ama her şey dahil oteller. Bu banttan başlayarak 3-4-5 bin liraya kadar devam ediyor" dedi.

Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor
Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor
Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor
Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor

Salih Er, Türk, Euro, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı 12:11 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı         
12:25
Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:15
Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim         
12:10
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:30:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmciler 1 Temmuz'u işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement