Turizmciler 2022'den umutlu - Son Dakika

Turizmciler 2022'nin ülke turizmi açısından iyi bir yıl olacağı yönündeki görüşlerini paylaştı.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) ile Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği adına yapılan ortak yazılı açıklamada, turizmde 2022 beklentilerine yer verildi.

TUREB Başkanı Suat Tural, devam eden salgın ve yaz aylarında tatil beldelerindeki orman yangınlarına rağmen 2021 sezonunun 2020'ye göre kötü bir tablo çizmediğini belirtti

Tural, "Salgının seyri ve aşılama çalışmaları nedeniyle 2022 yılında seyahat yasağı beklemiyoruz. Yabancı turist beklentimiz yüksek. Bu nedenle 2022 turizm sezonu 2021 sezonundan daha iyi olacaktır." görüşlerini paylaştı.

TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da turizm sektörünün 2021'i önceki yıla göre iyi bir seviyede kapattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artan maliyetler, yüksek enflasyon ve döviz kuru artışları nedeniyle önümüzdeki sezon Türkiye'nin turizme daha çok ağırlık vermesi beklenen bir durumdur. Aşılamanın başarısı ve bunun sayesinde Kovid-19'un seyrinin yavaşlaması, 2022 sezonunu olumlu yönde etkileyecektir."

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık ise turizmde yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Her şey yolunda giderse 2022'nin turizm açısından iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Ancak turizmin dip yaptığı 2020 yılını kriter olarak almak yanlış olur. Salgın öncesiyle kıyas yapmalı ve daha iyiye ulaşmak için proje üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp da 2022 sezon beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizerek, hükümetin 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'a göre uygulayacağı, turizmi 12 aya yayacak stratejilerin önemine dikkati çekti.