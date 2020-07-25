Turizmciler ağustosta "Rus turist yoğunluğu" bekliyor - Son Dakika

Turizmciler ağustosta "Rus turist yoğunluğu" bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye ile Rusya arasında uçuşların 1 Ağustos'ta başlamasına ilişkin, "Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar.

Turizmciler ağustosta

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye ile Rusya arasında uçuşların 1 Ağustos'ta başlamasına ilişkin, "Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyoruz." dedi.

Mart ayından bu yana yapılmayan Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı, ilk uçuşların İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a gerçekleştirileceği yönündeki açıklamalar turizmcileri sevindirdi.

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Çorabatır, AA muhabirine, söz konusu kararın turizmciler açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Ruslar için Türkiye'nin önemli turizm destinasyon ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti:

"Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Sezonun kasıma kadar uzamasını bekliyoruz. Tedbirlerimizi aldık, ülkemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Özellikle Kovid-19 salgınına ilişkin aldığımız tedbirler ve Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması da ciddi bir güven veriyor. Geçen yılki rakamlara ulaşamayabiliriz ama kayıp yılı olarak değerlendirdiğimiz bu yıl için can suyu, 2021 yılı için de önemli bir yatırım olacaktır."

- Rezervasyon hareketliliği

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye ile Rusya arasında uçuşların başlayacağına yönelik kararın açıklanmasının bile rezervasyonları olumlu etkilediğini dile getirdi.

Rusların daha önceki yıllarda olduğu gibi Antalya'yı tercih edeceklerini aktaran Atmaca, "Rusya en çok turist getiren ülke.10 Ağustos'tan itibaren kente Rus akını bekliyoruz. Marttan bu yana gelemiyorlardı, onlar da Kovid-19 nedeniyle zor günler geçirdi." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rus misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını, Güvenlik Turizm Sertifikası ile de turistlere "güvenli tatil" imajını sunduklarını anlatan Yağcı, "Aldığımız tedbirlerden taviz vermeden misafirlerimizi ağırlayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Rus misafirlerimizi memnuniyetle ülkelerine göndereceğiz."diye konuştu.

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 80'ini Rusların oluşturduğunu söyledi. Uçuşların başlamasıyla kentte ciddi bir turist hareketliliği yaşanacağını belirten Perçin, şöyle konuştu:

"Günlerdir beklediğimiz haberi aldık. Hem bizim hem de Rusların duymak istediği bir haberdi. Önümüzdeki günlerden itibaren hareketliliğin artacağına ve sezonun uzayacağına inanıyoruz. Sezon kasıma kadar sürecektir. Ukrayna'dan yaklaşık 25 gün önce turistler gelmeye başladı ve önemli bir hareketlilik oldu. Günlük bin kişi bekliyorduk ama 3 bin, 4 bini gördük. Rus turistler konusunda da aynı tabloyu göreceğimize inanıyoruz."

Türkiye'nin salgın sürecini çok iyi yönettiğini dile getiren Perçin, bu durumun turist hareketliliğini de olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

"Hasret ağustosta bitecek"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise çok sayıda turistin bu kararı beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın Ruslar için çok önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Balcı, "Rusların valizleri zaten hazırdı. Uçuşların başlamasıyla havalimanında yoğunluk oluşturacaklardır. Çünkü Kovid-19 nedeniyle eve kapandılar, sıkıldılar. Artık tatil yapmak, denize girmek, güneşlenmek istiyorlar. Hasret ağustosta bitecek. Antalya bizler için çok önemli bir kent, bizim yazlığımız. Aylardır Türkiye'ye gelemiyorlardı, buraya hasret kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve Antalya'da Kovid-19 salgınına karşı çok etkin tedbirler alındığını ifade eden Balcı, önlemleri yerinde gördüklerini, güven duyduklarını kaydetti.

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmciler ağustosta 'Rus turist yoğunluğu' bekliyor - Son Dakika
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