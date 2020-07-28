Turizmciler Bayram'dan umutlu

Pandemi nedeniyle Temmuz ayı başında otellerini açan turizmciler, Kurban Bayramı'nda yüzde 60'lık bir doluluk bekliyor.

MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, yıllık 3 milyon yabancı, 4 milyon yerli turisti ağırlayan Muğla'da turizmciler, Kurban Bayramında doluluk beklentisi yüzde 50-60 arasında. Tesisleri Temmuz ayı başında açan turizmciler, en azından personel giderlerini karşılama açısından Kurban Bayramı'nın bir şans olduğunu açıkladılar.

'Güvenli Turizm Sertifikası' alan tesisler hem yerli, hem de yabancı turist taleplerini almaya başlarken, geçen yıl aynı dönem yüzde 100 olan doluluk oranının bu yıl yakalanmasının mümkün olmadığını açıkladılar.

Rezervasyon yaptıran yerli turistin kovid-19 tedbirleri konusunda hala çekincelerinin bulunduğunu açıklayan tesis müdürleri, müşterilere bu konuda gerekli önlemlerin nasıl alındığı yönünde ikna etmeye çalıştıklarını ve rezeversyon iptallerini önlemeye çalıştıklarını açıkladılar.

"Öncelikli hedefimiz personelimizin istihdamını devam ettirmek"

Marmaris'te 4 yıldızlı Cettia Otel Genel Müdürü Salim Akçay, öncelikli hedeflerinin personelin istihdamını devam ettirmek olduğunu belirterek, "Sezonu Mart ayının sonunda açıyordum Marmaris olarak. Bu sezon 15 Temmuz itibari ile otelimizin kapılarını açabildik. 10 günlük süre zarfında her geçen gün artan bir rezervasyon trafiği de alıyoruz. Özellikle Türk misafirlerimizin trafiğinde artış konusu. Türk misafirlerimiz için tatil süresi çok sıkıştı. İnsanlar tatile yeni çıkmaya başladı. Ağustos sonu Eylül başı okullar açılacağı için bir artış bekliyorduk. Şu anda bayram ve bayram sonrası Ağustos'un sonuna kadar bir rezervasyon söz konusu. Çok geç açılan bir sezon söz konusu. Dolayısı ile bu sezonu biz özel olarak değerlendiriyoruz. Bu sene işletmeler olarak, otelciler olarak amacımız bizimle birlikte yıllardır çalıştığımız personelimizin istihdamını devam ettirebilmek ve işletmeyi bir sonraki seneye kadar en az zararla sürdürebilmek. Şu anda doluluklarımız yüzde 40-50 bandında seyrediyor. Geçen sene yüzde 100 civarındaydı"

'Oransal olarak yüzde 90'lara ulaşılır"

Tropical Otel Genel Müdürü Ufuk Atalay, bayram döneminde oldukça talep geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde rezervasyonlar oldukça şiddetli etkilendi. Şu anki doluluk oranımız yüzde 60 oranında. Tabi misafirlerimiz ilk etapta tatillerini iptal ettirmemeleri yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Çünkü bir pandemi süreci yaşıyoruz ve herkes panik halinde. Çünkü istisna bir durum yaşıyoruz. Geçen sene bu tarihlerde doluluğumuz yüzde 100'lerde idi. Diğer dönemlerdeki krizlerde bile bu kadar etkilenmemişti turizm. Hala insanlar takım bir güvenlik açısından kendilerini güvenli hissedeceği bir durum oluşmadı. Bizler de vatandaşlarımız ve acenteler ile birebir görüşmelerimizde bilgi veriyoruz. Güvenlik konusunda, temizlik ve hijyen konusunda yerine getirdiğimiz konusunda bilgilendiriyoruz. Çok şükür bayram dönemi baya bir talep oluşmaya başladı. Oransal olarak yüzde 90 gibi bir orana ulaşılır" dedi.