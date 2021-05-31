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Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor - Son Dakika

Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor

31.05.2021 15:30
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor, System.String[]

Turizmin gözbebeği Bodrum'da sahil şeridindeki işletmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeli haberi bekliyor.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da sahil şeridindeki işletmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeli haberi bekliyor. Restoranlar, kafeler, beach işletmeleri hazırlıklarını şimdiden tamamladı.

17 Mayıs'ta pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında 1 Haziran'ı işaret etmişti. Kapalı olan işletmelerin sahipleri, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanacak kararları beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haberi bekleyen sahildeki restoran, kafe ve beach işletmeleri 2 gündür hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bilim Kurulu'nun önerilerini ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı heyecanla bekleyen esnaf şimdiden sosyal mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlemesini, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini tamamlamaya başladı.

Bitez sahilinde işletmesi bulunan Mustafa Akkoyun çıkacak kararı heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Bugün Bilim Kurulu'ndan çıkacak olan tavsiye kararıyla, Bakanlar Kurulu'nun açıklayacağı kararlardan müjdeli bir haber bekliyoruz. Olumlu bir haber çıkacağını düşünerek hazırlıklarımıza başladık. Gerekli önlemleri aldık. Mesafeleri hesapladık. Herkesin sağlıklı bir tatili geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi bir dönemden geçtik. Umarım herkes el birliğiyle kurallara dikkat ederek bu sürece son veririz" dedi.

Bitez sahilinde bir işletmenin müdürlüğünü yapan Emrah Beştepe ise "Kabine Toplantısı'ndan sonraki gelecek olan müjdeli haberi bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam, restoranımız hazırladık, geçen seneki kurallara göre hazırladık. Umarım bugün güzel bir haber alıp, restoranlarımızı açıp güzel bir sezon geçiririz. Geçen seneki düzene göre şezlong aralıkları masa aralıkları ölçtük, masa ve sandalyelerimizi sahille koyduk. Umarım güzel bir haber alırız ve işletmemizi açarız" şeklinde konuştu.

Sahilde işletmeci olan Mehmet Ali Ak, "Yarın için güzel haber bekliyoruz. Müjdeli bir haber gelirse yarın inşallah açacağız sahildeki mekanımızı. Sezona başlama umuduyla hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Sosyal mesafe kurallarına göre masa, sandalye ve şezlong mesafelerini ayarladık. Temizliğimizi yaptık. Hijyen ürünlerimizi kapı girişlerine, lavabolara ve masalara koyduk. Yarın açmak için yüzde yüz hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Tüm turizmci arkadaşlar herkes kabine toplantısından çıkacak güzel haberi bekliyor. İnşallah güzel bir haber çıkar ve sezonu güzel bir şekilde atlatırız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bodrum, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizmciler hazırlıklarını tamamladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor - Son Dakika


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