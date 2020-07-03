Turizmciler iç pazarı canlandırmak için Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika

Turizmciler iç pazarı canlandırmak için Kuşadası'nda buluştu

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu, iç turizm pazarını hareketlendirmek amacıyla ülke genelindeki 13 bölge başkanlığına bağlı 250 bölge acente temsilcisini Aydın'ın Kuşadası ilçesinde buluşturdu.

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu, iç turizm pazarını hareketlendirmek amacıyla ülke genelindeki 13 bölge başkanlığına bağlı 250 bölge acente temsilcisini Aydın'ın Kuşadası ilçesinde buluşturdu. Programın ikinci gününde Kuşadası Belediyesi ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından düzenlenen gala yemeği bölgede bulunan birçok sektör temsilcisini bir araya getirdi.

TÜRSAB'a bağlı ülke genelindeki 13 bölge başkanlığının 250 bölge acente temsilcisi Kuşadası'nda bir araya geldi. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından organize edilen ve 3 gün süren program kapsamında katılımcılara Aydın il içerisinde bulunan turizm destinasyonlarının tanıtımı yapıldı. Organizasyonun ikinci gününde Kuşadası Belediyesi ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından verilen gala yemeğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen acente temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı gala yemeğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında masa düzenlemesi yapıldı. Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Temsil Kurulu görevlileri tarafından alana giren tüm misafirlere maske dağıtıldı.

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'ÜLKE TURİZMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, "Seyahat acenteleri de bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün önemli bileşenlerinden biridir. Bizler, ülke turizmini kalkındırmak için var gücümüzle çalışan insanlarız. Pandemi süreci hepimiz için çok zor geçti. Koronavirüs tehlikesini tamamen atlattıktan sonra daha güzel organizasyonlarda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" dedi.

"GÜÇ BİRLİĞİYLE KAZANACAĞIZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin 13 bölge başkanlığından  gelen 250 turizm acente temsilcisini ilçede ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtip, "Bu buluşmayı bizler çok önemsiyoruz. Ayrıca görevine yeni başlayan Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'un aramızda olması da bizler için çok değerli. Koronavirüs salgını tüm dünyada turizm sektörüne ciddi zararlar verdi. İlçemiz Kuşadası da salgından olumsuz yönde etkilendi. Biz yerel yönetim olarak süreci en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz. Pandemi sürecinde tedbirleri asla elden bırakmadık. Normalleşme sürecinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölge turizmini güçlendirmek için iş birliği yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Aydın'da turizmi geliştirmek için ciddi yatırımlar yapılıyor. Ortak akıl ve güç birliğiyle turizm alanında çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise buluşmayı organize eden TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu ve Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek görevde olduğu sürece bölge turizmini geliştirmek için çalışacaklarını kaydetti.


Kuşadası, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizmciler iç pazarı canlandırmak için Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika

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