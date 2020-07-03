Turizmciler iç pazarı canlandırmak için Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu, iç turizm pazarını hareketlendirmek amacıyla ülke genelindeki 13 bölge başkanlığına bağlı 250 bölge acente temsilcisini Aydın'ın Kuşadası ilçesinde buluşturdu. Programın ikinci gününde Kuşadası Belediyesi ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından düzenlenen gala yemeği bölgede bulunan birçok sektör temsilcisini bir araya getirdi.
TÜRSAB'a bağlı ülke genelindeki 13 bölge başkanlığının 250 bölge acente temsilcisi Kuşadası'nda bir araya geldi. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından organize edilen ve 3 gün süren program kapsamında katılımcılara Aydın il içerisinde bulunan turizm destinasyonlarının tanıtımı yapıldı. Organizasyonun ikinci gününde Kuşadası Belediyesi ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu tarafından verilen gala yemeğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen acente temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı gala yemeğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında masa düzenlemesi yapıldı. Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Temsil Kurulu görevlileri tarafından alana giren tüm misafirlere maske dağıtıldı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise buluşmayı organize eden TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu ve Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek görevde olduğu sürece bölge turizmini geliştirmek için çalışacaklarını kaydetti.