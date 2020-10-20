Turizmciler Kapıköy Sınır Kapısı için bir araya geldi - Son Dakika

- Turizmciler Kapıköy Sınır Kapısı için bir araya geldi

VAN - Van'da bir araya gelen turizmciler, Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istediler.

Bir otelde düzenlenen toplantıya TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van ESOB Başkanı İsa Berge, VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, otelciler, acente yetkilileri ve tur yetkilileri katıldı. Burada protokolün kısa konuşmalarının ardından katılımcılar sorun ve sıkıntılarını dile getirdiler. Daha sonra konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, kentin tanıtımıyla ilgili ciddi eksikliklerin yaşandığını ifade etti. Van'da turizm ile ilgili çok sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen Özgökçe, "Bu sıkıntılarla ilgili bugün böyle bir toplantı düzenlemek istedik. Önce var olan sorunlar nelerdir, nasıl aşılır bununla ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Ardından siyasi partiler, valilik ve yetkili kurumlarla bu durumları konuşacağız. Benim düşüncem burada bir istişare kurulu ayarlayalım ve bir heyet olsun. Bu heyet önce ilin valisine sonra mevcut iktidarda olan partimizin yöneticilerine, milletvekillerine, bütün siyasi partilere gidelim. Onlara sıkıntı ve dertlerimizi anlatıp, yardım talebinde bulunalım. Turizm işletmelerini çok zor şartlar altında kurduk ama bugün yüzde 25 oranında bir dolulukla karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'de tüm sınır kapılarının açık olduğuna dikkat çeken Özgökçe, "Sadece bu coğrafyanın sınır kapılarının neden kapalı? Sınır kapıları sadece Van için açılsın demiyoruz. Pozitif bir ayrımcılık istemiyoruz. Sadece tüm ülkede olduğu gibi Van, İran sınır kapılarının açılmasını istiyoruz. Bize şuan yapılan muamele zulümdür, başka bir şey değildir. Biz devletten kredi talep etmiyoruz, hibe talep etmiyoruz, Devlet gelip burada fabrika kurup bizleri çalıştırsın demiyoruz. Bize bedava para versin istemiyoruz, sadece gümrük kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında açılsın istiyoruz. İran ve Irak bu kente yeter. Hatta bu bölgedeki birkaç ile yeter" şeklinde konuştu.