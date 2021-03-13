Turizmciler "Karate 1 Premier League" ile umutlandı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Karate 1 Premier League" gibi organizasyonların toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi organizasyonlarının (MICE) dünya genelinde yeniden çıkış başladığında yeni işlerin alınmasında Türkiye'ye avantaj sağlayacağını belirtti.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul bir yıl aradan sonra ilk kez büyük bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Dün WOW Convention Center'da başlayan ve yarın sona erecek olan "Karate 1 Premier League"in İstanbul etabına yaklaşık 80 ülkeden 650 sporcu katıldı.

Salgın koşullarına uygun olarak düzenlenen organizasyon seyircisiz olmasına karşın hem şehre hem de turizmcilere salgın sonrası için umut verdi. Turizmciler de hem tüm mekanlarıyla hem de titizlikle uyguladıkları salgın tedbirleriyle spor ve kongre turizmi etkinliklerine hazır olduklarını ortaya koydu.

Yeniden çıkış döneminde avantaj sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, organizasyona ilişkin, "Sektörümüz üzerindeki moral etkisi çok fazla oldu. Salgın nedeniyle tüm dünyada MICE sektörü olarak adlandırılan toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi organizasyonları tamamen durdu. Spor turizmi de bu kapsamda. Bu tip organizasyonlar, MICE'da dünya genelinde yeniden çıkış başladığında yeni işlerin alınmasında Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Spor organizasyonlarının İstanbul'un ve Türkiye'nin spor turizminde iddialı bir destinasyon haline gelmesini sağlayacağını aktaran Eresin, şunları kaydetti:

"Spor turizmini, turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak görüyoruz. Anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma çok ciddi katkı sağlıyor. Salgın sürecinde geçen Kasım ayında Formula 1 İstanbul gerçekleştirildi. Bu organizasyon seyircili değildi. Ancak sektörümüze büyük moral verdi. 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da olacak. 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Umuyoruz ki yenileri de gelecektir."

TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi ve WOW İstanbul Hotels&Convention Center Genel Koordinatörü Ziya Cihan da organizasyonun mekan açısından sorunsuz gerçekleştirildiğini belirterek, "Konaklama ve turizm sektörü olarak salgın sonrasında yeniden ivme kazanmasını beklediğimiz tüm etkinliklere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.