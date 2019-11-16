Son Dakika Haberleri: Turizmciler konaklama vergisinin gözden geçirilmesini istiyor
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Turizmciler konaklama vergisinin gözden geçirilmesini istiyor

6 saat önce

Turizm sektörünün önde gelen kuruluşları, konaklama vergisine ilişkin yapılan düzenlemenin ilk fırsatta gözden geçirilmesini talep ediyor.

Turizmciler konaklama vergisinin gözden geçirilmesini istiyor, System.String[]

Turizm sektörünün önde gelen kuruluşları, konaklama vergisine ilişkin yapılan düzenlemenin ilk fırsatta gözden geçirilmesini talep ediyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin tarafından yapılan ortak açıklamada, yakın tarihte yürürlüğe konulan Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı payının kesintisini yönetmeye hazırlanan sektörün, yeni getirilen "konaklama vergisi" nedeniyle daha da yüksek bir oranlı maliyet ile mücadele etmeye çalışacağı belirtildi.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan daralma sonucu rekabet gücünü henüz toparlamaya başlamış turizm sektörünün bu ek maliyetlerle hedeflere ulaşabilmesinin kolay olmayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektöre yönelik önemli maliyet kalemlerinde gerçekleştirilecek düzenlemelerde sektör paydaşları ile etkili ve zamanlı istişare yapılması hükümetimizden temel beklentimizdir. Bu düzenlemenin de olumsuz sonuçlarını tecrübe etmeden ilk fırsatta gözden geçirilmesi, sektörümüzün 2023 turizm hedefleri 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşılması açısından kritik öneme sahiptir.

Konaklama vergisinin sadece geceleme hizmeti için uygulanması, bölgelere ve turizm sezonuna göre oranların yeniden gözden geçirilmesi, sektörün 2020 yılı kontenjan sözleşmelerinin yürürlükte olduğu dikkate alınarak 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlatılması önemli bir ön adım olacaktır."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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