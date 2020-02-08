Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e maske gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e maske gönderdi - Son Dakika

Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e maske gönderdi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler Çin halkının korona virüsü salgınından korunması için ihtiyaç duyulan 3 bin maskeyi İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğuna gönderildi.

Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e maske gönderdi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler Çin halkının korona virüsü salgınından korunması için ihtiyaç duyulan 3 bin maskeyi İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğuna gönderildi.


Fethiyeli yamaç paraşütü pilotları ve turizmciler, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan korona virüsü salgınının önüne geçmek için harekete geçti. Zonguldak'taki bir fabrikadan temin edilen 3 bin maske, kargo aracılığıyla İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğuna gönderildi. Solunum yollarından kolayca bulaşan korona virüsü mikrobundan korunmak için özel olarak üretilen maskelerin Çin'de ihtiyaç duyulan bölgelere gönderileceği kaydedildi.


TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Fethiyeli turizmciler ve paraşütü acenteleri olarak iyi niyetlerini gösterdiklerini söyledi. Maskelerin virüsün dışarıya çıkmasını ya da içeriye girmesini engellediğini belirten Uysal, "Turizmde amacımız sadece para kazanmak için değil. Bir barış elçiliği de yapıyoruz Binlerce kilometre ötedeki insanlarla ilişki kuruyoruz. Umarım yaptığımız yardım amacına ulaşır" dedi.


Yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız, salgının ardından Avrupa'da ve dünyada tedariki zor olan 3 bin maskeyi koliler halinde hazırladıklarını anlattı. Yıldız, Türk milletinin din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.


Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet de Çin'de "Dayan Vuhan" sloganı başladığını, yamaç paraşütü pilotları olarak slogana destek olduklarını ifade etti. - MUĞLA

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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